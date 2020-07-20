HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. UMH'dan Sirte'ye harekat hazırlığı

UMH'dan Sirte'ye harekat hazırlığı

20.07.2020 08:48 | Son Güncelleme

Libya'da Türkiye'nin desteklediği hükümet, Sirte'ye harekat hazırlıklarını başlattığını açıkladı.

Mısır, Sirte'ye düzenlenecek bir operasyonu "kırmızı çizgi" olarak nitelendirip müdahale tehdidinde bulunmuştu.Libya'da BM'nin tanıdığı ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter kontrolündeki Sirte kentini ele geçirmek üzere "çok yakın bir zamanda" başlatılacak bir harekat için hazırlıklara başladığını açıkladı.

UMH birliklerinin sözcüsü Mustafa Mecai, Sirte yakınlarına "şimdiye dek eşi görülmemiş" bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek "Sirte'yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.

"Hedef petrol sahaları"

Mecai, muharebenin bir amacının da Hafter'in kontrolündeki petrol sahalarının geri alınması olduğunu söyleyerek, "Nihai hedef, ayaklanmayı bastırmak ve UMH'nın kontrol alanını tüm Libya'ya yaymaktır" dedi.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından sonra iç savaşa sürüklenen ülke 2014'ten bu yana iki ayrı kontrol bölgesine ayrılmış durumda. Ülkenin batı kesimleri BM'nin tanıdığı UMH'nın, zengin petrol yataklarının bulunduğu doğu ve güney kesimleri de Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip.

Petrol ihraç yetkisi UMH'da

Trablus merkezli UMH, uluslararası anlaşmalar uyarınca Libya petrolünün ihracatı konusunda tek yetkili merci olmasına rağmen petrol ihracatı Hafter birlikleri tarafından bloke ediliyor. Hafter birlikleri 2019 yılı Nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirmek için harekat başlatmış, ancak kayda değer bir ilerleme kaydedememişti. Aralık ayından itibaren Türkiye'nin UMH'ya verdiği askeri desteği artırmasıyla dengeler UMH lehine değişmiş, Hafter birlikleri ellerindeki bazı stratejik noktaları kaybederek geri çekilmek zorunda kalmıştı.

"Petrol hilali" ve Sisi'nin kırmızı çizgisi

Hafter'in en güçlü destekçileri arasında yer alan Mısır'ın Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi geçen ay yaptığı açıklamada Sirte'ye düzenlenecek bir operasyonu "kırmızı çizgi" ilan ederek askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Sirte, kentin güneydoğusunda uzanan ve "Libya petrol hilali" olarak bilinen zengin petrol kaynaklarının denize ulaştırılmasında büyük stratejik önem taşıyor. Sirte'nin kontrolü Ocak ayından bu yana Hafter'e bağlı birliklerin elinde bulunuyor.

DW,dpa/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bittiUkrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti
Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Sokak ortasındaki iğrenç olayda yeni gelişme!

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Tepki çeken Ayasofya sözleri: Camide fahişe olur mu?

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Çilingiroğlu'ndan sert sözler: Be kuş beyinli yaratık

Şampiyon Başakşehir!

Şampiyon Başakşehir!

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

MasterChef Türkiye'de Acun Ilıcalı sürprizi! Yarışmacıyı öğrenince stüdyoya girdi

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Korkunç kaza! 3 ölü, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

Nijerya'dan dikkat çeken maske kararı! Takmayan tutuklanacak

Nijerya'dan dikkat çeken maske kararı!

Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

Ukrayna'da korkunç cinayet! Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti

Almanya'da planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

Planör düştü, genç pilot ağır yaralandı

İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!

İtalya'da 23 Şubat'tan bu yana ilk!

Azez’de bomba yüklü araç patladı: Ölü ve yaralılar var

Azez'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.