UMH'dan Sirte'ye harekat hazırlığı

Mısır, Sirte'ye düzenlenecek bir operasyonu "kırmızı çizgi" olarak nitelendirip müdahale tehdidinde bulunmuştu.Libya'da BM'nin tanıdığı ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter kontrolündeki Sirte kentini ele geçirmek üzere "çok yakın bir zamanda" başlatılacak bir harekat için hazırlıklara başladığını açıkladı.

UMH birliklerinin sözcüsü Mustafa Mecai, Sirte yakınlarına "şimdiye dek eşi görülmemiş" bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek "Sirte'yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.

"Hedef petrol sahaları"

Mecai, muharebenin bir amacının da Hafter'in kontrolündeki petrol sahalarının geri alınması olduğunu söyleyerek, "Nihai hedef, ayaklanmayı bastırmak ve UMH'nın kontrol alanını tüm Libya'ya yaymaktır" dedi.

Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından sonra iç savaşa sürüklenen ülke 2014'ten bu yana iki ayrı kontrol bölgesine ayrılmış durumda. Ülkenin batı kesimleri BM'nin tanıdığı UMH'nın, zengin petrol yataklarının bulunduğu doğu ve güney kesimleri de Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altında bulunuyor. Hafter, Tobruk merkezli meclisin desteğine sahip.