TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter güçlerini "çocuk savaşçı" kullanmakla suçladı.

Libya İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarında çocuk savaşçıların kullanıldığını öne sürerek, "Bu yürek sızlatan bir durum. Onlar henüz çocuk. Onların yetiştiğini, eğitildiğini ve gelecek için hazırlandığını görmek yerine, ölüme hazırlandıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hafter güçlerinin Trablus'a saldırısını da değerlendiren Başağa, operasyonu "kabul edilmesi mümkün olmayan gayrimeşru bir hareket" şeklinde nitelendirdi.

Başağa, uzlaşı ve barış konuşmanın olumlu baktıklarını, ancak dürüst olunması gerektiğini ve bunun saldırganların istediklerini silah zoruyla kabul etmek anlamına gelmediğini belirtti.

Hafter güçlerinin geldiği yere çekilmesi gerektiğini söyleyen Başağa, "Aksi halde onlarla tereddüt etmeden vermeksizin karşılaşmaktan başka bir yol kalmıyor." dedi.