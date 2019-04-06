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UMH'den Hafter'e bağlı güçlere hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı savaş uçakları, Trablus'un güneyindeki iki bölgede Hafter'e bağlı güçlerin bulunduğu noktalara hava saldırıları düzenledi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) ait savaş uçakları, başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı birliklerin bulunduğu noktaları bombaladı.

Libya Ahrar kanalında yer alan habere göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları, başkent Trablus'un 80 kilometre güneyinde yer alan Gıryan kentindeki Mezde bölgesinde Hafter'e bağlı güçlerin konuşlandığı karargaha hava saldırısı düzenledi.

Haberde savaş uçaklarının Trablus'un güney kesimindeki Suk el-Hamis bölgesinde de Hafter'e bağlı güçlerin bulunduğu bir noktayı bombaladığı aktarıldı.

Saldırılara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, UMH'den henüz açıklama yapılmadı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya Trablus

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