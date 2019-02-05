HABER

UMH'den "Hafter'in güney operasyonlarına" ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 21:41 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac: "Ülkenin güneyinin, siyasi hesapların görüldüğü bir yer ya da bölgedeki sosyal dokunun bileşenleri arasında kargaşaya kapı aralanan bir bölge olmasına izin vermeyeceğiz"

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin güneyinin, siyasi hesapların görüldüğü bir arena haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

UMH Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin katılımıyla başkent Trablus'ta "Libya 2019 İnsani Yardım Planı" kapsamında özel bir toplantı düzenlendi.

General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, iki haftadan uzun süredir Libya'nın güneyinde yürüttüğü askeri operasyonların ardından ilk kez konuşan Serrac, ülkenin güneyinde yaşanan sıkıntıların sonlandırılması için tüm çabaların birleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Serrac, terörle mücadele, organize suçlar ve ülkeye müdahil olmak isteyenlerle mücadele ettikleri ve etmeye de devam edeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin güneyinin siyasi hesapların görüldüğü bir yer ya da bölgedeki sosyal dokunun bileşenleri arasında kargaşaya kapı aralanan bir bölge olmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İnsani yardım konulu toplantının, bu yöndeki ilk buluşmadan bir yıl sonra gerçekleştiğine dikkati çeken Serrac, şunları söyledi:

"Bu 1 yıl boyunca Libya, bazıları hayal kırıklığı yaratan pek çok olaya tanık oldu. Bunlar arasında, güvenlik ihlalleri, istikrara darbe vurmayı hedefleyen terör kalıntılarının girişimleri ve ülkedeki demokratik deneyimi başlamadan sonlandırma çabaları gibi olaylar yer alıyor."

Fayiz es-Serrac, ülkede daimi istikrarlı bir aşamaya geçmenin ve meşruiyet konusundaki anlaşmazlıkları sonlandırmanın tek çözüm yolunun cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri olduğunu yineledi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen General Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de yaptığı açıklamada, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

UMH Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi tarafından Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanınıyor.

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Ekrem İmamoğlu: Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağızEkrem İmamoğlu: Saraçhane'deki binayı kütüphane yapacağız
GÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan Suriyeli çocuk yaşamını yitirdiGÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güney Libya Serrac UMH

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı banliyö hattının açılış tarihini açıkladı

Yıldırım açıkladı: 10 Mart'tan itibaren...

ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras'tan ortak açıklama

Erdoğan ve Çipras'tan önemli açıklamalar!

Son dakika! Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.