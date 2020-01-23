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Ümidini kaybetmeyen anne "Umut"unu kucağına aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iki kez bebeğini kaybeden Fatma Yücel, çocuk sahibi olma umudunu kaybetmedi ve gördüğü tedavi sonucu oğlunu kucağına aldı - Fatma Yücel: - "O bizim umudumuz oldu. Anne olmak çok güzel bir duygu. Emzirdiğimde duygulandım. Bebeklerimi kaybettiğim zaman asla isyan etmedim" - Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala: - "Anne adayımızda tansiyon, şeker ve kalbinde ritim bozukluğu vardı. Tansiyonunu kontrol altına almak için aspirin tedavisi uyguladık"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iki kez bebeğini kaybeden Fatma Yücel, görev yaptığı hastanedeki doktorların 9 aylık tedavisi sonucu "Umut" isimini verdiği bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Karabağlar ilçesinde yaşayan Musa ve Fatma Yücel çifti, 8 yıl önce evlendi. Tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığı bulunan Fatma Yücel, evlendikten kısa süre sonra hamile kaldığını öğrenmesine rağmen hamileliğinin 9'uncu haftasında bebeğini kaybetti.

Anne olmayı çok isteyen Yücel, 2 yıl sonra yeniden hamile kaldı. Hamileliğinin 34'üncü haftasında doğum yapmak zorunda kalan anne, bebeğini yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle 3 gün sonra kaybetti.

Yücel çifti büyük üzüntü yaşadı. Bebek sahibi olmak isteyen Fatma Yücel, tıbbi sekreter olarak görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala'ya başvurdu.

Yücel'in sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alması için bir tedavi programı uygulayan Pala, hamilelik sürecinde anneyi takip etti. Uygulanan tedavi olumlu sonuç verdi ve Yücel çifti, "Umut" ismini verdikleri erkek bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Çift, bebeklerinin birinci yaş gününü de tedaviyi yürüten Pala ve sağlık personeliyle beraber kutladı.

Anne Fatma Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl arayla iki kayıp yaşayınca çok üzüldüğünü söyledi.

Aynı hastanede görev yaptığı Doç. Dr. Pala'nın bu süreçte kendisine çok destek verdiğini dile getiren Yücel, "Ben üçüncü kez bebeğimi kaybetme korkusu yaşadım ama doktorum bana hep uygulayacağı tedaviler sayesinde bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma alacağımı söyledi. Bu süreçte o ne derse eşimle uyguladık." dedi.

Hamile kaldığını öğrendiği gün eşiyle bebeklerine "Umut" adını verme kararını aldıklarını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"O bizim umudumuz oldu. Biz onun dünyaya gelmesini çok istedik. Anne olmak çok güzel bir duygu. Onu ilk kucağıma aldığımda çok mutlu oldum. Emzirdiğimde ise duygulandım. Bebeklerimi kaybettiğim zaman asla isyan etmedim. Kendimi kapatmadım. Hep tekrar anne olabilme ihtimali düşündüm. Bebeğim dünyaya geleli bir yıl oldu. Hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor."

Baba Musa Yücel de eşinin anne olmayı çok istediği için hiçbir zaman vazgeçmediğini, doktorların uyguladığı tedaviyle oğullarını kucaklarına aldıklarını anlattı.

- "Herkes için umut vardır"

Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala ise Umut bebeğin meslek hayatında çok farklı yere sahip olduğunu ifade etti.

Annenin hamile kalmaktan korktuğunu söylemesinin kendisini üzdüğünü ifade eden Pala, şunları kaydetti:

"Fatma Hanım'a klinik olarak onu çok iyi şekilde takip edeceğimizi ve sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alacağını söyledik. Anne adayımızda tansiyon, şeker ve kalbinde ritim bozukluğu vardı. Tansiyonunu kontrol altına almak için aspirin tedavisi uyguladık. Kanının pıhtılaşma sorunu olduğu için ilaçlar verdik. 29. haftada gebelikte gelişme geriliği oldu. Onu da iyi bir şekilde takip ettik. Bebeğimizi 37. haftaya ulaştırarak doğumu yaptırdık. Dünyaya gelmesi için haftalarını, saatlerini saydığımız bebeklerin karşımızda görüp doğum günü kutlamak çok güzel. Biz herkes için bir umut olduğunu düşünüyoruz."

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