Ümidini kaybetmeyen anne "Umut"unu kucağına aldı

Yücel'in sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına alması için bir tedavi programı uygulayan Pala, hamilelik sürecinde anneyi takip etti. Uygulanan tedavi olumlu sonuç verdi ve Yücel çifti, "Umut" ismini verdikleri erkek bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Yücel çifti büyük üzüntü yaşadı. Bebek sahibi olmak isteyen Fatma Yücel, tıbbi sekreter olarak görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala'ya başvurdu.

Çift, bebeklerinin birinci yaş gününü de tedaviyi yürüten Pala ve sağlık personeliyle beraber kutladı.

Anne Fatma Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl arayla iki kayıp yaşayınca çok üzüldüğünü söyledi.

Aynı hastanede görev yaptığı Doç. Dr. Pala'nın bu süreçte kendisine çok destek verdiğini dile getiren Yücel, "Ben üçüncü kez bebeğimi kaybetme korkusu yaşadım ama doktorum bana hep uygulayacağı tedaviler sayesinde bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma alacağımı söyledi. Bu süreçte o ne derse eşimle uyguladık." dedi.

Hamile kaldığını öğrendiği gün eşiyle bebeklerine "Umut" adını verme kararını aldıklarını belirten Yücel, şunları kaydetti:

"O bizim umudumuz oldu. Biz onun dünyaya gelmesini çok istedik. Anne olmak çok güzel bir duygu. Onu ilk kucağıma aldığımda çok mutlu oldum. Emzirdiğimde ise duygulandım. Bebeklerimi kaybettiğim zaman asla isyan etmedim. Kendimi kapatmadım. Hep tekrar anne olabilme ihtimali düşündüm. Bebeğim dünyaya geleli bir yıl oldu. Hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor."