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Ümidini kestiği 4 inek ve 1 buzağıya 1 gün sonra kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde merada otlarken kaybolan ineklerinin çalındığını düşünen Ali Ergen, 1 gün sonra Jandarma tarafından evine getirilip teslim edilen inekleri görünce büyük mutluluk yaşadı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde merada otlarken kaybolan ineklerinin çalındığını düşünen Ali Ergen, 1 gün sonra Jandarma tarafından evine getirilip teslim edilen inekleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Ali Ergen " Ümidimi kesmiştim, çalındıklarını düşünmüşüm" dedi.
Manavgat’a bağlı Çolaklı Mahallesinde ikamet etmekte olan Haydar Ali Ergen isimli vatandaşın otlaması için evinin yakınında bulunan meraya salmış olduğu ineklerden 4 tanesi kayboldu. Hava kararmasına rağmen inekleri geri gelmeyen Haydar Ali Ergen, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakoluna gelerek ineklerinin çalınmış olabileceğini belirtti. Haydar Ali Ergen’in müracaatının ardından ineklerin kaybolduğu yerde inceleme yapan ve arama çalışması başlatan Jandarmalar, ineklerin kaybolmasından tam 1 gün sonra 3 inek ve 1 buzağıyı kaybolduğu yerden yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta otlarken buldu. 1 gün aradan sonra ineklerine kavuşan Haydar Ali Ergen, ineklerinin çalındığını düşündüğünü ve ümidini kestiğini belirterek jandarmalara teşekkür etti.

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