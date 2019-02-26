Ümidini kestiği çalınan otomobiline 5 yıl sonra kavuştu

İstanbul’da galericilik işiyle uğraşan Bayram Ayyıldız, iş yerinin önünden çalındıktan sonra ümidini kestiği otomobiline 5 yıl sonra Bolu’da kavuştu.

Olay, 2014 yılı Ekim ayında İstanbul’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da galericilik işiyle uğraşan Bayram Ayyıldız’ın iş yerinin önünde bulunan bir otomobil gece saatlerinde çalındı. Sabah iş yerine geldiği sırada otomobili park edildiği yerde göremeyen Yıldız, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca, 81 ilin emniyet müdürlükleri ile de çalıntı otomobilin marka, model ve plaka bilgileri paylaşıldı.

Trafik cezası hırsızı yakalattı

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarının bulunduğu Bolu’da, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri bilgilerinin paylaşıldığı çalıntı araca yönelik çalışma başlattı. Ekipler TEM Otoyolu’nu kullanan ve kent merkezinde bulunan Kent Güvenlik Sistemi’ne takılan çalıntı araca benzer yaklaşık 400 araç üzerinde inceleme yaptı. Bu sırada İstanbul’da yaşayan bir vatandaş, kendisine gelen trafik cezasına itiraz etmek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Plakasına Bolu’da trafik cezası yazıldığını ancak hayatında hiç Bolu’da bulunmadığını söylemesi üzerine durum Bolu Emniyeti’ne bildirildi. Kent merkezinde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çalıntı otomobili Alpağut Mahallesi’nde park halinde buldu.