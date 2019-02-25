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Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla açtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 11:45 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar seçim koordinasyon merkezini açtı.Millet İttifakı’nın İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, seçim koordinasyon merkezini açtı.

Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla açtı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar seçim koordinasyon merkezini açtı.
Millet İttifakı’nın İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, seçim koordinasyon merkezini açtı. İYİ Parti İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, ilçe başkanları, belediye başkan adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Alana geldiği andan itibaren vatandaşların coşkusu ile karşılaşan Bahtiyar, yaptığı konuşmada Denizli’de değişim talebinin her sokakta hissedildiğine değinerek "Üreten Denizli modeli ile bu değişimi 1 Nisan sabahı başlatacağız. Bu rüzgarın önünde duramayanlar bize iftira atarak karalamaya çalışıyor. Böyle bir yol izlemelerinin sebebi çaresizlikleri. Onlar da değişim talebinin farkındalar" dedi.
“Hem kırsalda hem merkezde denizli kazanacak”
Alkışlar arasında söz alan Ümit Bahtiyar, "Denizli’yi karış karış geziyoruz. Üreten Denizli Modeli ile hem kırsalda hem merkezde Denizli kazanacak. Sanayi, tarım ve turizm Denizli için üç temel üretim ayağıdır. Denizli’yi bu üç üretim noktasında cazibe merkezi haline getirecek projeler ile yola çıktık. Yapılabilecek ve vatandaşların yüzünü güldürecek projeler ile geliyoruz. Denizli’de sanayi, tarım ve turizmin desteğe ihtiyacı var. Projelerimiz ile bu desteği sağlayacağız. Denizli’yi üretimde bir merkez haline getireceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezi dualarla açıldı. Vatandaşlar açılışın ardından dakikalarca Ümit Bahtiyar ve Millet İttifakı’nın adayları ile fotoğraf çektirerek, destek sözü verdiler.

Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla açtı

Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla açtı

Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla açtı

Ümit Bahtiyar seçim bürosunu coşkuyla açtı

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