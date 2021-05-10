Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ümit Besen kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olmasıyla en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Usta müzisyen Ümit Besen bugüne kadar Gökkuşağı, İkimiz De Sevdik, Görüşürüz, Yalnız Kaldım, Yağmur Var, Gözlerimde gibi pek çok albüme imza atmıştır. İşte, Ümit Besen'in şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenler...

ÜMİT BESEN KİMDİR? İŞTE HAYATI

Ümit Besen, 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de doğmuştur. İlk enstrümanı melodika olan Ümit Besen henüz lise yıllarında klavye çalmaya başladı. Aynı döndemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyen Besen lise eğitimini yarıda bıraktı.

skerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Ümit Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.