Ümit Besen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ümit Besen kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olmasıyla en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Usta müzisyen Ümit Besen bugüne kadar Gökkuşağı, İkimiz De Sevdik, Görüşürüz, Yalnız Kaldım, Yağmur Var, Gözlerimde gibi pek çok albüme imza atmıştır. İşte, Ümit Besen'in şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenler...
ÜMİT BESEN KİMDİR? İŞTE HAYATI
Ümit Besen, 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de doğmuştur. İlk enstrümanı melodika olan Ümit Besen henüz lise yıllarında klavye çalmaya başladı. Aynı döndemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyen Besen lise eğitimini yarıda bıraktı.
skerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Ümit Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.
ÜMİT BESEN'İN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ
Şikayetim Var (1980)
Islak mendil (1981)
Bayramın Olsun (1982)
İkimizin Yerine (1982)
Dostlar Sağolsun (1983)
Yıkılan Gurur (1984)
Bir Akşam Üstü (1984)
Vazgeçtim Senden (1985)
I Love You (1986)
Deli Gönlüm (1987)
Halk Konseri 1 (1987)
Aşk Burcu (1988)
Müzikli Bir Masal (1989)
Bir Tanesin Sen (1990)
Son Şarkı (1991)
Gökkuşağı (1992)
İkimiz De Sevdik (1993)
Görüşürüz (1994)
Yalnız Kaldım (1995)
Yağmur Var Gözlerimde (1996)
Hadi Git (1997)
Nostalji (1998)
Bizim Hikayemiz (2000)
Dokunsalar Ağlarım (2001)
O Gece (2003)
Ben Bu Gece Ölmezsem (2006)
İyi Günde Kötü Günde (2008)
Garaj Konserleri (2013)
Ümit Besen 2014 (2014)
Başka (2016)
Ümit Besen ile Başka Sahne (2019)
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