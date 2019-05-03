Ümit Erdim'den 'Deli Dana' dansı

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki 'Var mısın Arif' rolüyle ismini geniş bir kitleye duyuran Ümit Erdim, sosyal medyada çektiği videolarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Erdim son olarak Erik Dalı performansıyla takipçilerini hem güldürdü hem de hayran bıraktı.

"DELİ DANA DANS GÖSTERİMİZDEN"

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Erdim paylaşımını "Ordu-Korgan Yenipınar İlkokulu'ndaki Deli Dana dans gösterimizden" notunu düştü.

"AKŞAM KAPIYI AÇMASAM MI?"

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim ise oyuncunun paylaşımının altına "Akşam eve geldiğinde kapıyı açmasam mı acaba?" esprili bir yorum yaptı.



