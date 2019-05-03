MAGAZİN

Ümit Erdim'den 'Deli Dana' dansı

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Oyuncu Ümit Erdim, Erik Dalı performansıyla takipçilerini kırdı geçirdi. Erdim, dansını " Deli dana dans gösterimizden" notuyla paylaştı.

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki 'Var mısın Arif' rolüyle ismini geniş bir kitleye duyuran Ümit Erdim, sosyal medyada çektiği videolarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Erdim son olarak Erik Dalı performansıyla takipçilerini hem güldürdü hem de hayran bıraktı.

"DELİ DANA DANS GÖSTERİMİZDEN"

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Erdim paylaşımını "Ordu-Korgan Yenipınar İlkokulu'ndaki Deli Dana dans gösterimizden" notunu düştü.

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"AKŞAM KAPIYI AÇMASAM MI?"

Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim ise oyuncunun paylaşımının altına "Akşam eve geldiğinde kapıyı açmasam mı acaba?" esprili bir yorum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Erdim erik dalı deli dana dansı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Arizona kertenkelelerinin çiftleşme dansı bu. Olum eridin lan azıcık kendine bak.
Allah akıl fikir versin!
bu nasıl bir dans allah aşkına? aklımıza mukayyet ol ya rabbi
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