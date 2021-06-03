Ümit Erdim'den sonra Can Nergis de pilotluğa soyundu!

Arka Sokaklar, Anne ve Maral gibi diziler rol alan başarılı oyuncu Can Nergis, pilot olmak için kollarını sıvadı. 36 yaşındaki oyuncu, oyunculuktan sonraki çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Pilot olmak isteyen ünlü oyuncu, eğitimlere başladı. Ünlü oyuncu ilk uçuşundan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Can Nergis çocukluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti!

Son olarak Kağıt Ev dizisinde Bülent karakterini canlandırmasıyla ekranlarda boy gösteren oyuncu Can Nergis bu kez pilotluğa soyundu.

Pilotluğa soyundu Başarılı oyuncu, çocukluk hayali olan pilotluk için eğitimler alamaya başladı. Nergis ilk uçuş deneyimini ise önceki gün yaşadı.

İlk uçuş deneyimini yaşadı 36 yaşındaki ünlü oyuncunun uçuş rotası ise Kocaeli'den Bursa'ya, oradan da Dalaman şeklindeydi.

Ümit Erdim de pilot oldu Aldığı eğitimin ardından pilot olan ünlü oyuncu Ümit Erdim de ilk uçuşunu geçtiğimiz hafta yapmıştı.

Erdim, Fethiye'de tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya gelmiş, ünlü oyuncunun ilk yolcuları, Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu olmuştu.

Can Nergis kimdir? 27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nın da yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş, Çin ve Tayland'da modellik yapmış, Tayland'da 8 yıl kalmıştır.

Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapatmıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Her şeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır.