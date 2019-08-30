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Ümit Erdim: En büyük hanımcı Efendimiz'dir

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

Ümit Erdim sosyal medyada eşiyle ve kızıyla sık sık fotoğraf paylaşıyor. Erdim kendisine gelen "hanımcılık" eleştirilerine bakın nasıl yanıt verdi.

Ümit Erdim: En büyük hanımcı Efendimiz'dir

Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2 yıl önce dünyaevine girmişti. Ümit Erdim-Seda Çınar çiftinin bebeği 'Ses' ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

Çift, mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Erdim son zamanlarda bazı takipçilerinden kendisine gelen, "Hanımcılık" eleştirilerine eşiyle bir fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

İşte Erdim'in Instagram hesabından yaptığı o açıklama:

"Bir zümre var ki bu hanımcılık meselesine takmış. Ucu onlara dokunuyor demek ki. Maçoluğu, hayt huyt yapmayı, kadını geride tutmayı bir halt zannediyolar. Bir de sorsan müslümanım derler.

Devam etsinler. Bilselerdi Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Ayşe validemizi deveye bindirirken bir dizini yere koyup bir dizini de validemiz basarak rahat çıksın diye onun ayağının altına seriyordu. Hangimiz hanımımız arabaya binerken kapısını açıyoruz? Kainattaki en büyük hanımcı Efendimiz’dir. Bizim de yegâne örneğimiz O ve O’nun hayatıdır. Maçolar artisler dağılabilir. İyi akşamlar."

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