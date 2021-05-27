Ümit Erdim oyunculuktan sonra pilotluğa soyundu!

Başarılı oyunculuk performansıyla tanınan oyuncu Ümit Erdim, hünerlerini bu kez de uçuştan yana kullanmak istedi. Pilot olmak için eğitim alan Erdim'in, ilk yolculuğunda ünlü isimleri ağırladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanını dile getiren 35 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki gün Fethiye'de tatil yapan Demet Özdemir- Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti ile bir araya geldi.

Ümit Erdim oyunculuğun ardından pilotluğa soyundu!

Rol aldığı diziler ile adından söz ettiren Ümit Erdim, bu kez de pilotluk mesleğinde hünerlerini sergilemeye karar verdi.

Pilotluğa soyundu Erdim, uzun süredir Dalaman’daki True Course Flight Academy’den aldığı eğitimin ardından pilot oldu.

Ünlü çiftleri ağırladı 35 yaşındaki ünlü oyuncu, ilk uçuş deneyimini ise ünlü dostları Demet Özdemir- Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti ile gerçekleştirdi.

Heyecanını böyle dile getirdi Yaşadığı heyecanı İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullandı.

Özdemir ve Koç, Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.