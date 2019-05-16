Ümit Erdim zayıflığını eleştirenlerle dalga geçti

Ümit Erdim, geçirdiği mide ameliyatı sayesinde 142 kilodan 90 kilonun altına düştü.

Ümit Erdim kendisine gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden tepki gösterirken magazincilerin sorduğu mide ameliyatı sorusuna da bozuldu. Ümit Erdim çıkan haberlerin ardından ise sosyal medya hesabı üzerinden "kilo verince öfkesini kontrol edemez olduuuuuuuu" diyerek eleştirileri ti'ye aldı.

Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

Ümit Erdim fazla kilolarından 4 yılda kurtuldu; 57 kilo vererek 142’den 85’e düştü. Son günlerde sosyal medyada aldığı yorumlarla gündem olan Erdim ameliyat olduğu iddialarını da yalanlıyor.

Seren Serengil Seren Serengil bundan kısa süre önceye kadar balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu. Sıkı bir diyet ve sporla da süper bir görünüme kavuştu.

Yeşim Ceren Bozoğlu Son olarak 'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kiloyu verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ancak kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.

Yeşim Ceren Bozoğlu onlarca kiloyu verdikten sonra yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

43 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali şoke etti. Takipçileri oyuncuya "Bu sen misin?" demeden edemedi

Emel Müftüoğlu Şarkıcı Emel Müftüoğlu 80 kiloya çıkınca 1.5 yıl önce modaya uyup mide küçültme ameliyatı olmuştu. Geçen gün Etiler Akmerkez’de alışverişe çıkan Emel Müftüoğlu incecik görünüyordu.

30 kilo verdiği söylenen Emel Müftüoğlu, “Yemeğe anormal düşkün biriydim. Şimdi çok sevdiğim tatlılar bile bana zehir gibi geliyor. Şekerle tüm bağımı kestim” dedi.

Emre Aydın Şarkıcı Emre Aydın geçen sene evlendiği Eda Köksal sayesinde 14 kilo verdi. 85 kilodan 71 kiloya düştü.

Emre Aydın ''Eşimin desteği ile eski kiloma kavuştum. Bana her gün spor yaptırıyor. tüm diyet yemeklerimi kendisi hazırlıyor'' dedi.

Işın Karaca Işın Karaca şöhretinin ilk yıllarında sahnelerin güçlü sesi ama kilolu yıldızıydı. Bir gün kızı Mia için kilo vermeye karar verdi. İnaılmaz bir azimle zayıflamaya başladı. Kilolarından kurtuldu ve yepyeni bir Işın Karaca vardı karşımızda.

Fatih Ürek O da bir zamanlar kilolu bir ünlüydü! Sahnede daha rahat etmek istedi. Fatih Ürek geçirdiği mide ameliyatından sonra 98 kilodan 75 kiloya düştü.

Ziynet Sali Şarkıcı Ziynet Sali'yi hep güzelliği, güzel sesi ve düzgün fiziği ile biliriz.

Bir zamanlar 80 kilodan 54 kiloya düştüğünü biliyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fotoğraf herkesi çok şaşırttı.

Pelin Öztekin Oyuncu Pelin Öztekin 153 kiloya çıkınca 2015'te mide ameliyatı olmuştu. İki yılda 90 kilo verip 63'e düştü.

Pelin Öztekin, şimdi de aradığı aşkı buldu ve evlilik yolunda ilerliyor.

Haziran'da Berk Uğuz ile aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin'in liseli aşkıyla evlilik kararı aldı. Önümüzdeki yaz evlenmeyi planlıyorlar.

Pelin Öztekin ''Lisede okurken Berk'e platonik olarak aşıktım. Yıllar sonra bir mucizeyi yaşıyoruz. Birbirimizin kıymetini çok iyi biliyoruz'' dedi.

Pelin Öztekin daha önce meslektaşı Kıvanç Baran Arslan ile aşk yaşıyordu. Çift nişanlanmıştı ancak daha sonra yollarını ayırdı.

Türkiye'nin en güzel mankenlerinden Tülin Şahin son olarak Victoria Secret'ın defilesinde pembe halıda boy göstererek gururumuz olmuştu.

Fiziği ve tavırlarıyla hayran bırakan Tülin Şahin'in mesleğe adım attığı ilk yıllarda aslında kilolu olduğunu biliyor muydunuz?

İşte şimdi neredeyse sıfır beden gibi gözüken Tülin Şahin'in yıllar önceki hali...

Tülin Şahin'in 65-70 kiloluk halini bilmiyor olabilirsiniz. Tülin Şahin, bu fotoğrafta bambaşka biri gibi gözükmüyor mu?

Güzel model podyumlardan uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca 27 kilo birden verdi.

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 4 filminde 'Aslıhan' karakterini canlandıran Ece İncebay'ı yeni görüntüsüyle şaşırttı.

Geçirdiği mide ameliyatının ardından 38 kilo veren Ece İncebay, yeni haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. İncebay, verdiği bir röportajda "Soyadımın hakkını veriyorum artık" demişti.

Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, Mart 2016’da 80 kiloydu. Korkmasına rağmen mide ameliyatı oldu. 8 ayda 27 kilo verip 53’e kadar indi.

Gülşah Saraçoğlu “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Elbise diktiğim artistler gibiyim. Bazı ünlü arkadaşlarım bana ‘Sahneye çıkmanın zamanı geldi’ diye takılıyor. Televizyon programı için teklifler almaya başladım bile.”

Atv'deki 'Seven Ne Yapmaz'da oynayan Şeyla Halis ise 1 yılda 40 kilo verdi. Oyuncunun mide ameliyatı olduğu iddia edildi.

Ancak Şeyla Halis ''Diyet ve sporla zayıfladım. Ameliyat olmadım'' dedi.

Okan Karacan mide küçültme ameliyatı sonrasında günden güne eriyor.

Prodüksiyon şirketi ve köfteci dükkanı açarak ticarete atılan Okan Karacan, zayıfladıktan sonra ilginç roller geldiğini ancak oyunculuğu düşünmediğini açıklamıştı.

Gördüğü tedavi ile fazla kilolarından kurtulan Okan Karacan, geçtiğimiz yaz eşi Zeynep Karacan ile Alaçatı’daydı.

140 kilodan 80 kiloya düştüğünü söyleyen Karacan “Artık rahatça gezebiliyorum” dedi.

140 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat kararı alan Okan Karacan, "Ayakkabılarını bile eğilip bağlayamayan birisiydim. Eşim Zeynep 7 aylık hamile iken benim obezite cerrahisi ile zayıflama olayım gündeme geldi. Önce korktum, oğlumu kucağıma alayım dedim ama sonra doktorlar 'Alican seni daha sağlıklı görsün, şimdi ameliyat olmanda fayda var' deyince ameliyat oldum" diye konuştu.

Ameliyat sonrası 1 yılda 60 kilo vererek 80 kiloya düşen Okan Karacan, yaşam tarzını da baştan aşağı değiştirdiğini söyledi. Okan Karacan, "Şu an 80 kiloyum. Arabayı çıkardım hayatımdan. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Çok sosyalleştim. Hızlandım, yürüyorum" dedi.

Tüp mide ameliyatı yöntemiyle 60 kilo veren Hamdi Alkan, ameliyat sonrası "Keşke daha önce olsaydım" diyerek, kararı hakkında mutlu olduğunu açıkladı.

Opera sanatçısı Hakan Aysev bir zamanlar çok kiloluydu. Ama geçirdği mide ameliyatı ve dikkat etmesi sonucu kilo vererek hayatı değişti.

Oyuncu Ümit Erdim de azimle kilo verip yepyeni bir görünüme kovuşanlardan. Ümit Erdim'in de yaşadığı değişim inanılmaz.

Uzun süredir ekranlara ara veren Berna Laçin bağırsak problemi nedeniyle sıkı bir diyete başladı.

Bağırsak sistemindeki bozulma nedeniyle GAPS diyetine başlayan Berna Laçin, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

Berna Laçin, Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına ''Yaz günü etrafımda börek, pasta uçuşurken o kadar azmettim zayıfladım, şöyle karnımı içeri çekip bir fotoğraf paylaşmayı haketmedim mi yav? Fotoshop yapmadık ya biraz artistik durduk be abilerim, ablalarım... Kıskanma ne olur, yeme senin de olur. (Bu arada zayıflama diyeti değil bağırsak problemim için GAPS diyeti ile tedavi oldum.)'' notunu düştü.

Bozulan bakteri dengesini (disbiyozis) düzeltmek; hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak (leaky gut syndrome) duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için uygulanan özel bir beslenme programıdır.

Ezgi Mola şöhretinin ilk yıllarında tonton bir oyuncuydu. Ama özgüvenini geri kazanmak için zayıflamaya başladı.

Tatil sezonunu oyuncu Enis Arıkan ile Antalya'da açan Ezgi Mola'nın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda fit hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Güzel oyuncunun büyük beğeni toplayan fotoğraflarına çok sayıda yorum yapıldı.

Ezgi Mola verdiği kilolarla adeta yeniden doğdu.