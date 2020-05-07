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Ümit Karan: Benim ilacım soğan ve sarımsak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 09:22 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu Ümit Karan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Koronavirüsten korunmak adına bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler tercih ettiğini söyleyen Karan, 'Benim ilacım basit; soğan ve sarımsak. Yememe, içmeme çok dikkat ediyorum' dedi.

Ümit Karan: Benim ilacım soğan ve sarımsak

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli futbolcu Ümit Karan, uzun bir aradan sonra Bebek'te objektiflere yansıdı.

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Yürüyüşe çıktığını söyleyen Karan, "Bu süreçte evde eski video ve fotoğraflara baktım da ne de güzel hayatlarımız varmış meğer. Koronavirüs her şeyin değerini bilmeyi öğretti" dedi.

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Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler tercih ettiğini söyleyen Ümit Karan, şu ifadeleri kullandı:

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Benim ilacım basit; soğan ve sarımsak. Yememe, içmeme çok dikkat ediyorum.


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