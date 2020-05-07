Ümit Karan: Benim ilacım soğan ve sarımsak

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli futbolcu Ümit Karan, uzun bir aradan sonra Bebek'te objektiflere yansıdı.

Yürüyüşe çıktığını söyleyen Karan, "Bu süreçte evde eski video ve fotoğraflara baktım da ne de güzel hayatlarımız varmış meğer. Koronavirüs her şeyin değerini bilmeyi öğretti" dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler tercih ettiğini söyleyen Ümit Karan, şu ifadeleri kullandı:



Benim ilacım basit; soğan ve sarımsak. Yememe, içmeme çok dikkat ediyorum.



