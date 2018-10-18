Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

İstanbul Barosu Eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Halk TV ekranlarında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP'nin 'İş Bankası' hisselerinin hazineye devredilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Kocasakal, "Siz bir vasiyeti çiğniyorsunuz, Ulu Önder'in kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bunun bir bedeli olur, bunun hesabı mutlaka sorulur hukuki ve siyasi manada. Bu bugün olamasa dahi yarın bir gün olur" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim' sözleriyle yeni bir tartışma başlatmış ve Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında birçok isimden konuyla ilgili açıklama gelmişti.

