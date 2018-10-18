HABER

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Halk TV ekranlarında Çağlar Cilara'nın sunduğu 'Günün Konuğu' isimli programa katılan İstanbul Barosu Eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi. Prof. Dr. Kocasakal, CHP'nin 'İş Bankası' hisselerinin hazineye devredilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak 'Siz bir vasiyeti çiğniyorsunuz, Ulu Önder'in kemiklerini sızlatıyorsunuz' dedi.

İstanbul Barosu Eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Halk TV ekranlarında Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Ümit Kocasakal, CHP'nin 'İş Bankası' hisselerinin hazineye devredilmesi tartışmalarıyla ilgili olarak gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Kocasakal, "Siz bir vasiyeti çiğniyorsunuz, Ulu Önder'in kemiklerini sızlatıyorsunuz. Bunun bir bedeli olur, bunun hesabı mutlaka sorulur hukuki ve siyasi manada. Bu bugün olamasa dahi yarın bir gün olur" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim' sözleriyle yeni bir tartışma başlatmış ve Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında birçok isimden konuyla ilgili açıklama gelmişti.

PARTNERMeşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!Meşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!
Maçka'daki tünel çalışmaları havadan fotoğraflandıMaçka'daki tünel çalışmaları havadan fotoğraflandı
Bariyerleri aştı; karşı yönden gelen otomobil üzerine uçtu (1)Bariyerleri aştı; karşı yönden gelen otomobil üzerine uçtu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ümit Kocasakal halk tv İş Bankası CHP ak parti akp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı koruma timindeydi, gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı koruma timindeydi, gözaltına alındı

Polis kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor

Polis kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor

Yolda buldu iş yerine götürdü! Büyük panik

Yolda buldu iş yerine götürdü! Büyük panik

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.