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Ümit Özat: Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim var

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2018 09:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, mevcut teknik direktör Phillip Cocu için flaş ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin Cocu ile yola devam etmesi gerektiğini söyleyen Ümit Özat, yapılacak teknik direktörlük değişiminin, şampiyonluğu getirmeyeceğini savundu.

Ümit Özat: Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim var

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ikinci maçında sahasında Spartak Trnava ile karşılaşırken, bu maç öncesinde A Spor'a konuk olan Ümit Özat, sarı lacivertli takımın son haftalarda aldığı başarısız sonuçlara rağmen Cocu'ya inandığını söyledi.

"COCU'YA İNANIYORUM"

Bir anda her şeyin değişmeyeceğini belirten Ümit Özat, "Cocu'ya inanıyorum. Kadroda değişim arıyor ve bu süreçteki denemelerine inanıyorum. Bu insanlar sistem insanıdır. Bir anda her şey değişmez. Türkiye'ye ne hocalar geldi gitti. Sorunu da biraz kendimizde aramalıyız. Ben açık konuşayım, Cocu'ya inanıyorum" dedi.

"COCU GÖNDERİLİRSE BU ZAMANA KADARKİ SÖYLEMLERLE ZIT TAVIR SERGİLENMİŞ OLUR"

Cocu gönderilirse, Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle tezat düşeceğini söyleyen genç teknik adam, "Fenerbahçe'de her şey baştan aşağı yeni. Fenerbahçe yönetimi Cocu'nun geleceğiyle ilgili tasarrufta bulunursa bugüne kadar yapılan söylemlerle ilgili tamamen zıt bir tavır sergiler. Cocu'dan sonra kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'nin hem şampiyon olacağını mı zannediyorsunuz? Ya da bu yarışa ortak mı olacağını sanıyorsunuz? 10-12 puan gibi bir fark varken, yeni teknik direktör bir öncekinden daha başarılı olmadı bugüne kadar. Fenerbahçe için bu yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE HAYALİ

Fenerbahçe'yle ilgili hayalini de açıklayan Ümit Özat, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir beklentim yok ama hayalim var. Ekranlara çıkıp ben niye değilim demek teknik adama yakışan şeyler değil. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a mal olmuş birinin hedefi tabii ki o kulüplerde çalışmaktır. Böyle bir beklentim yok tabii ki hayalim var. Hayal kuruyorum ama hayal görmüyorum, bular farklı şeyler" şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe ümit özat Spor Toto Süper Lig Phillip Cocu

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