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Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na olay gönderme

30.04.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun Alanyaspor-Fenerbahçe maçının son dakikasında Valencia'nın yerine Tisserand'ı oyuna almasına göndermede bulundu. Ümit Özat, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye" ifadesini kullandı.

Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na olay gönderme

Fenerbahçe, Gökhan Gönül'ün atılmasıyla 45 dakikada 10 kişi oynadığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı ve şampiyonluk umutlarını oldukça azalttı.

Fenerbahçe ile futbolculuk yıllarında 3 şampiyonluk yaşayan sarı-lacivertli takımın eski kaptanı Ümit Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu.

Özat, Emre Belözoğlu'nun maçın son dakikasında Valencia'nın yerine Tisserand'ı oyuna sokması üzerine, "90'da Osasuna forvet çıkarıp defans sokuyor oyuna. Nereden nereye" ifadesini kullandı.

Son şampiyonluğunu 2014'te Ersun Yanal yönetiminde yaşayan Fenerbahçe, 7 yıldır şampiyonluk kupasına hasret ve bu sezon da bitime 4 hafta kala Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Özat, attığı tweetler ile Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekerken, onlara yanıt vermeyi de ihmal etmedi.

Ümit Özat, bir takipçisinin "Sana bu camiada ekmek yok, hiç bir zaman olmayacak" yorumu üzerine ise, "Ekmek istemiyorum kardeşim. Şampiyonluk istiyorum" yanıtını verdi.

Ümit Özat ile Emre Belözoğlu arasında geçtiğimiz haftalarda da gerilim yaşanmıştı. Özat'ın Belözoğlu hakkında söylediği sözler üzerine Fenerbahçe'nin resmi sitesinden de Ümit Özat hakkında çok sert ifadeler barındıran bir açıklama yapılmıştı.

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
ümit özat haksız değil..kupasızlık 8 yıla çıktı .fener kimsenin staj yapma yeri değil..seneyede hüsran olursa ali koç dahil toptan giderler..şu saatten sonra taraftarın gözü kimseyi görmez..vasıfsız kaleci niteliksiz oyuncular yaşlı ve miyadı dolmuş topçularla takımın başarılı olması zaten mucize olurdu
bir beşiktaşlı olarak bu ligden bi zevk almıyorum.güzelim futbolumuz kimlere kaldı
emre daha cocuk bilmiyorki futbolu

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