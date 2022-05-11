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Ümit Özdağ’a büyük şok! Zafer Partisi seçime giremiyor mu? İşte YSK’nın yayınladığı o liste…

11.05.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerin en çok konuşulan partilerinden birisi olan Zafer Partisi’nin YSK’nın yayınladığı seçime katılma yeterliliğine sahip olan partilerin olduğu listede yer almadığı iddia edildi. Şimdi herkes Ümit Özdağ’ın kurucusu olduğu Zafer Partisi’nin seçime girip giremeyeceğini merak ediyor. İşte YSK’ın yayınladığı o liste ve son dakika haberinin detayları…

Ümit Özdağ’a büyük şok! Zafer Partisi seçime giremiyor mu? İşte YSK’nın yayınladığı o liste…

Zafer Partisi seçime giremiyor mu? Siyaset kulisleri Ümit Özdağ’ın partisinin 2023 seçimlerine giremeyeceği iddialarını konuşuyor. YSK seçime katılma yeterliliğine sahip partileri açıkladı. Buna göre 24 olan seçime girme yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin eklenmesiyle 27'ye çıktı. Zafer Partisi, gereklilikleri yerine getirmediği için listede yer almadı.

Siyasi partiler 2023 seçimi öncesinde seçime katılabilmek için YSK'nın istediği gerekli şartları yerine getirmeye çalışıyor. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor.

YSK TEMSİLCİSİ SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLERİ PAYLAŞTI

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, Twitter hesabından seçime girebilecek parti sayısını paylaştı. Öztürk, Adalet Partisi, Memleket Partisi ve Türkiye Değişim Partisi'nin seçimlere girebilme şartlarını yerine getirdiğini belirterek, "Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 ye yükseldi" dedi.

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3 PARTİ DAHA SEÇİMLERE GİREBİLECEK

YSK'nın oy birliği ile aldığı kararlar sonrasında partilerin "seçime girme yeterliliği" konusunda karar veriliyor. Örgütlü il sayısı ve büyük kongre yapmak gibi şartları karşılayan partiler seçime girme yeterliliğine sahip oluyorlar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma yeterliliğine sahip 24 olan parti sayısını 27 olarak güncelledi. Adalet Partisi, Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi listeye dahil oldu.

ZAFER PARTİSİ LİSTEDE YOK

Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi henüz seçimlere girebilecek yeterliliği sağlayamadı.

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