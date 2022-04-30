Ümit Özdağ'a istifa şoku! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevi bıraktı

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" çıkışı ve mülteci konusundaki mesajlarıyla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın yardımcısı görevi bıraktı.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medaydan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Soral, Twitter'daki paylaşımında, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Ekonomist ve yazar Bartu Soral, 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.