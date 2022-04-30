HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'a istifa şoku! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevi bıraktı

Ümit Özdağ'a istifa şoku! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevi bıraktı

30.04.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yardımcısı Bartu Soral, istifa ettiğini duyurdu.

Ümit Özdağ'a istifa şoku! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı görevi bıraktı

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır" çıkışı ve mülteci konusundaki mesajlarıyla dikkat çeken Ümit Özdağ'ın yardımcısı görevi bıraktı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, sosyal medaydan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Soral, Twitter'daki paylaşımında, "Duyduğum lüzum gereği Zafer Partisi'nden ayrıldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Ekonomist ve yazar Bartu Soral, 22 Şubat'ta Zafer Partisi'ne katılmış ve parti rozetini Genel Başkan Ümit Özdağ takmıştı.

bartu_soral_zafer_partisi_nden_ayrildim_h47099_2772c

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soylu'dan "1 Mayıs" açıklaması: Gereken tedbirler alındıSoylu'dan "1 Mayıs" açıklaması: Gereken tedbirler alındı
Bir parti daha mı kendi adıyla seçimlere girecek? Açıklama geldiBir parti daha mı kendi adıyla seçimlere girecek? Açıklama geldi
Skandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçtiSkandal paylaşım büyük tepki çekmişti! Başsavcılık harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Türkiye, kanıtları sunmuştu! Skandalların başrolü, istifa etti

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Zelenskiy’den dünyayı korkutan haber!

Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlar

Yunanistan'ın skandalı ortaya çıktı! Türkiye'yi hedef almışlar

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

Başka bir örneği yok! Tarih yeniden yazılacak

İlginizi Çekebilir

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Gürültü önleyici özelliği ile dikkat çeken Airpods'u mercek altına alıyoruz

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Zararlı sanılıyor ama... Yüksek tansiyonu anında düşürüyor

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Rusların korkulu rüyası olmuştu! Akıbeti belli oldu

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Para tasarrufunuza yardımcı olacak mucizevi ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.