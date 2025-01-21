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  4. Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

21.01.2025 14:05
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21.01.2025 14:05
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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında dün başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adliyeye sevk edildi. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Özdağ'ın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu soruşturmanın Özdağ’ın bir önceki gün yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeler nedeniyle başlatıldığı bildirmişti. Başsavcılık açıklamasında, Özdağ’ın sözlerinin hakaret ve tehdit içerdiğini belirtmişti.

ÖZDAĞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ümit Özdağ mahkeme Adliye
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