Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ateş püskürdü! Zehir zemberek sözler: 'Canınız cehenneme'

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, partisinin birinci gündem maddesi olan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi için çalışmalar yürütmeyi sürdürüyor. Özdağ ve partisi bu nedenle sık sık eleştirilerin hedefinde. Ümit Özdağ ise kendisine ve partisine ırkçılık, faşistlik eleştirileri yöneltenleri "vatan hainliği" suçladı ve "PKK yandaşlığı yapıyorsunuz" dedi. Özdağ ayrıca 10 milyon imza toplamaya devam ettiklerini, imzalar tamamlandığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceklerini bildirdi.

"CANINIZ CEHENNEME!"

Nokta TV'de katıldığı bir programda soruları yanıtlandıran Ümit Özdağ şöyle konuştu:

"Türk vatanını kimseye böyle veremezsin. Bu vatan senin babanın çiftliği değil. Kalmayacaklar, sen de gideceksin onlar da gidecek. Zafer Partisi'ne faşist diyenler, ırkçı diyenler, troller ordusu, canınız cehenneme! Hiçbir öneminiz yok ve vatana ihanet ediyorsunuz. Türk milletine, Türk tarihine, İstiklal Harbi'ne ihanet ediyorsunuz.

"PKK YANDAŞLIĞI YAPIYORSUNUZ"

Sizin bu Suriyeli seviciliğiniz emperyalizme uşaklıktır. Suriyelilerin burada kalmasını istemek PKK'nın orada devlet kurmasını istemektir. Siz PKK yandaşlığı yapıyorsunuz, bilerek veya bilmeyerek. Türk vatanının bölünmesi için onlarla işbirliği yapıyorsunuz. Türkiye'nin iç savaşa sürüklenmesi için işbirliği yapıyorsunuz. Biz Zafer Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz.

"10 MİLYON İMZA TOPLUYORUZ"

"Sizin ırkçı, faşist diye suçlamanızın hiçbir önemi yok. Biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileriyiz ve Atatürk'un kurduğu Cumhuriyet'i çocuklarımıza mücadele etmenin mücadelesini veriyoruz. Bundan da asla geri adım atmayacağız. Ne kadar saldırırsanız, ne kadar yalanlasanız da bu tehditleriniz, saldırılarınız bize geri adım attıramayacak. 10 milyon imzayı toplamaya devam ediyoruz ve bu 10 milyon imzayı toplayıp TBMM'ye vereceğiz 'İşte Türk milletinin iradesi' diye."

