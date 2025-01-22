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Ümit Özdağ cezaevinden mektup yazdı! Gözaltında yaşadıklarını anlattı: "İlk gecemi bir bank üzerinde geçirdim."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.01.2025 22:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılan ve 'halkı kin ve düşmanlığa teşebbüs' suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden Uğur Dündar'a mektup gönderdi.

Ümit Özdağ cezaevinden mektup yazdı! Gözaltında yaşadıklarını anlattı: "İlk gecemi bir bank üzerinde geçirdim."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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Ankara'da gözaltına alınıp İstanbul'a getirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Özdağ tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu Genel Başkan Vekili seçildi.

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ!

Uğur Dündar'ın programına katılan Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehirlioğlu, Ümit Özdağ'ın cezaevinden gönderdiği mektubu canlı yayında aktardı.

Özdağ'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Uğur Dündar, Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yapılan kumpaslara benzer bir kumpas ile tutuklandım. Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alındım. İstanbul’a zaman zaman 190 km hızla getirildim. Geceyi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, genç polis kardeşlerimin özen ve nezaketine rağmen, yukarıdan verildiği anlaşılan bir talimatla, 30 santimetre genişliğindeki bir bank üzerinde geçirmek zorunda kaldım. Genç polis kardeşlerim bana battaniye verdiler. Sabah 10’da Çağlayan Adliyesi’ne gideceğimiz söylendi. Ancak ancak saat 13.30’da götürüldüm. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlemediğimi anlamışlardı."

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"Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden bir rapor istenmiş. O rapor gelene kadar adliyeye sevk edilmem bekletildi. 2020, 2021 ve 2022’de attığım tweetler üzerinden, hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili olmamasına rağmen, bu tweetler ile Kayseri olayları arasında bağlantı kurularak tutuklama yapıldı. Bu, inanılmaz bir hukuk cinayetidir. Amaç, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sustuğunda, Öcalan’ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünmekteler."

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ
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