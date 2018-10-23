Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Özdağ, Davutoğlu için, "Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek.Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi.Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici oldu. Ve Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmış, "Andımız uygulaması, 1930'lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

‘DANIŞTAY'IN KARARI VESAYETÇİ SİSTEMİN YANSIMASI'

Danıştay'ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, şöyle devam etmişti:

"Danıştay'ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır. Türkiye'nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır".