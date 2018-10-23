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Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özdağ, Davutoğlu için "Erdoğan'a karşı çıkamayacak kadar korkak" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Özdağ, Davutoğlu için, "Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek.Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi.Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici oldu. Ve Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak" ifadelerini kullandı.

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DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmış, "Andımız uygulaması, 1930'lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

‘DANIŞTAY'IN KARARI VESAYETÇİ SİSTEMİN YANSIMASI'

Danıştay'ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, şöyle devam etmişti:

"Danıştay'ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır. Türkiye'nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır".

‘KUVVETLER AYRILIĞI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLMELİ'

Kuvvetler ayrılığını önemli olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, paylaşımında "Son dönemde yargı süreçlerinde yaşanan gelişmeler, demokratik hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz ve demokrasimiz kritik bir yeniden tanzim sürecinden geçerken devlet adamlarımıza, aydınlarımıza, sivil topluma düşen öncelikli görev, kuvvetler ayrılığının sağlıklı bir şekilde nasıl hayata geçirileceği konusunu önyargılardan uzak ve ortak akıl arayışıyla ele almaktır" ifadelerine yer vermişti.

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Ahmet Davutoğlu öğrenci andı ümit özdağ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
din de bir ırkçılıktır. Andımızın pedagojik tahribat olarak görenleri 3-4 yaşlarında daha yürümeyi öğrenmeden eline din kitabı verip din kurslarına din satan hocalara göndermelerini de iyi düşünsün derim. ama nerede onlarda bilimle hareket edecek kafa.
O korkak, başkası paspas, diğeri soytarı, öbürü hain, ama selo mapustan çıksın ağa siz adam değil parti seçiyorsunuz.
Nereden Anladın Korkak olduğunu? Adamın fikri bu olamaz mı ?
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