Ümit Özdağ'dan Ahmet Özer açıklaması! Tapeleri işaret etti: Görene kadar bekleyin

Türkiye, Esenyurt Belediyesi'nde yaşananları konuşuyor. Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

AHMET ÖZER TUTUKLANDI

Özer, savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

ÖZDAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP'lilere seslenen ve Ahmet Özer hakkında açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin dikkat çeken ifadelere yer verdi.

"TAPELERİ GÖRENE KADAR BEKLEYİN"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması ile ilgili olarak şaşırmış görünen çevrelerin neden şaşırdığını anlamak mümkün değil. Ahmet Özer'in DEM'li olduğunu, DEM'in şahin kanadına mensup olduğunu bile bile aday gösterildiğini sokaktaki çocuklar bile biliyor. Şimdi dost tavsiyesi dosyanın içindekileri, tapeleri görene kadar bekleyin" dedi.

ÖZDAĞ, YEREL SEÇİMLER ÖNCESİNDE NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Özdağ, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde CHP'li seçmene seslenmiş ve Özer'le ilgili olarak "CHP Esenyurt belediye başkan adayı Ahmet Özer Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizi terörist Öcalan'ın fikirleri doğrultusunda yıkmayı hedefleyen bir kişidir. Ahmet Özer'e verilecek her oy Atatürk'ün ruhunu incitecektir. Ahmet Özer'in belediye başkanı olması Kandil'i Esenyurt'a taşıyacaktır" ifadelerine yer vermişti.