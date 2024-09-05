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  4. Ümit Özdağ'dan Akşener'e sert sözler! "IBAN no yollayın"

Ümit Özdağ'dan Akşener'e sert sözler! "IBAN no yollayın"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.09.2024 18:01
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisine tazminat davası açan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendi. 50 bin TL'lik tazminat davası için Akşener'e Özdağ, "Siz bana IBAN no yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım" dedi.

Ümit Özdağ'dan Akşener'e sert sözler! "IBAN no yollayın"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine tazminat davası açtığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdağ paylaşımında "Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN no yollayın" dedi.

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Özdağ paylaşımında şunları ifade etti:

"Sayın Meral Akşener, bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmışsınız. Siz bana IBAN no yollayın. Ben bir yerden bulur hemen hesabınıza yatırırım. Siz İYİ Partiye umut bağlayan insanlar için büyük bir hayal kırıklığı oldunuz. Bütün İYİ Partililere ihanet ettiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Ümit Özdağ
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