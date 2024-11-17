Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı! "Öğrencimmiş, dersten nasıl geçti şaşırıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laiklik açıklamasıyla gündem oldu. Tekin açıklamasında "Ben evrensel laiklikten yanayım, sen Türkiye'ye özgü kendi icat ettiğin laiklik kavramını bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Senin laiklikten anladığın şey şu; üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına alıp ikna etmeye çalışmak, bunu laiklik gereğiyle yaptınız. Bunu yaparken de kendinizi laiklikle savundunuz. Peki senin savunduğun laiklikle, benim anladığım laiklik bir mi? Bir değil." ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BAKAN TEKİN İTİRAFI: "BENİM ÖĞRENCİMMİŞ, NASIL GEÇTİ ŞAŞIRIYORUM"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün partisinin İstanbul İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde konuştu. Bakan Tekin'in kendi öğrencisi olduğunu ifade eden Özdağ, "Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum" dedi.

Özdağ şunları ifade etti:

"Şimdi sizle bir şeyi daha paylaşayım. Bu Yusuf Tekin denilen adam doktorada benim dersimden öğrencimmiş. Nasıl geçti yahu benden? Şaşıyorum.

Demek ki kağıdını doğru okumamışım.

Doktora tezini de Mümtazer Türköne’nin yanında yazmış. Anlaşıldı nasıl bir tez yazdığı.''