Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak "seçim yatırımı" iddiası: AK Parti, sığınmacıları...

Son günlerdeki çıkışlarıyla adından sıkça söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş" açıklaması ve sığınmacı konusundaki net mesajlarıyla siyaset gündeminden düşmeyen Özdağ, bu kez de AK Parti'yle ilgili bir iddia ortaya attı. Cumhuriyet TV'de katıldığı programda sığınmacı konusuna değinen Özdağ, AK Parti'nin "seçimlere yönelik bir yatırımı" olduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin, sığınmacıları göndermeye niyeti olmadığını öne süren Özdağ, konuşmasında şunları söyledi:

"Hatta şimdi seçimlere yönelik yeni bir yatırım yapıyorlar. Onu da paylaşmak isterim. AFAD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrol ettiği belirli bölgede belirli çadır kentler oluşturuyor. 1 milyon kişiyi seçimlerden öne geri yollayacaklar. Orada bakacağız, gitmeleri için masraf yapacağız, seçimden sonra da geri dönecek bunlar."

ÖZDAĞ: NET BİLGİ

Özdağ ayrıca, bu sözlerin "iddia" değil "net bilgi" olduğunu belirterek, İran'dan ve Suriye'den bilgi aldıklarını söyledi. Sığınmacı sorunun, Türkiye için en önemli konu olduğunu yıllardır söylediğini ifade eden Özdağ, Suriye iç savaşının henüz başlamadığı günlerde, Türkiye'nin göreceği zararı defalarca söylediğini de ifade etti.

