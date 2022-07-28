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  4. Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Seçim günü eve kilitleyin...'

Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak sözler! 'Seçim günü eve kilitleyin...'

28.07.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin yaptığı basın açıklamasında çok konuşulacak sözlere imza attı. Özdağ gençlere, "Annenizi ve babanızı ikna edin, edemiyorsanız seçim günü eve kilitleyin oy kullanamasınlar. Sizin geleceğinizle oynamasınlar" sözleriyle tavsiyede bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Özdağ’ın konvoyunun sınır kapısına gitmesine izin verilmedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te sığınmacıların nasıl gönderileceğine ilişkin basın toplantısı yaptı. Burada yaptığı konuşmasında gençlerin Zafer Partisine büyük destek gösterdiğini dile getiren Özdağ, gençlere seçim ile ilgili verdiği tavsiyeyi de açıkladı.

Özdağ, gittiği illerde yanına gelen gençlere, "Annenizi ve babanızı ikna edin, edemiyorsanız seçim günü eve kilitleyin oy kullanamasınlar. Sizin geleceğinizle oynamasınlar" sözleriyle tavsiyede bulunduğunu söyledi.

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KİLİS’TE ÖZDAĞ GERİLİMİ

Bir dizi program için Kilis’e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın toplantısı yaptıktan sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına giderek burada basın açıklaması yapacağının açıklanması üzerine Kilis-Öncüpınar Karayolunda güvenlik barikatı oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı taşıyan parti otobüsü ve konvoyunu durdurdu. Konvoyun geçişine güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyeceğini bildirilmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

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İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile konuştuktan sonra Emniyet Müdürü Kurt ile Genel Başkan Özdağ, otomobil ile Öncüpınar Sınır Kapısının bulunduğu bölgeye gidip geldi. Partililer ise oluşturulan barikatta bekledi.

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Genel Başkan Özdağ, uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek, “Kilis Emniyet Müdürümüz ile birlikte Öncüpınar Sınır kapısına gittik, orada gözlemlerde bulunduk. Soracağımız soruları sorduk, geri döndük, tekrar Kilis’e geçeceğiz, çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Ümit Özdağ
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