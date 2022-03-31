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Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'Suriyeliler' ziyareti! 'Humus'lu göndermeye dikkat çeken yanıt

31.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen Suriyelileri ve Afganları ülkelerine geri gönderme vaadiyle sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni bir video ile dikkatleri üstüne topladı. "Nüfusunun 3'te 1'ini Suriyelilerin oluşturduğu Esenyurt'taydık!" başlığı ile paylaşılan videoda Özdağ'a Türk vatandaşlarının destek verdiği gözlenirken Özdağ ile Suriyeli bir sığınmacı arasında gerçekleşen konuşma dikkat çekti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Türkiye siyasetinde Suriyelileri ülkelerine geri gönderme vaadiyle dikkat çekiyor. Bu konuda sık sık eleştirilere hedef olan Özdağ ve Zafer Partisi halkın bir kesiminden ise büyük destek görüyor. Suriyeliler konusu Türkiye'de tartışmalara neden olurken Ümit Özdağ çok konuşulacak bir video paylaştı.

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"BİZ BURADA YABANCIYIZ"

Özdağ, Esenyurt'ta sokağa inerek vatandaşlarla konuştuğu bir videoyu paylaştı. Zafer Partisi lideri, nüfusun önemli kısmını Suriyelilerin oluşturduğu Esenyurt'ta vatandaşlara Suriyelilerin ülkelerine geri gönderileceği vaadini yineledi. Özdağ vatandaşlardan Suriyelileri ülkelerine geri göndermek için seçimlerde destek isterken vatandaşların Özdağ'a destek verdiği gözlendi. Özdağ'ın konuştuğu vatandaşlardan biri tepkisini "Burada biz yabancıyız" sözleriyle dile getirdi.

HUMUS GÖNDERMESİ

Ümit Özdağ ziyareti sırasında bir Suriyeli ile de konuşma gerçekleştirdi. Özdağ Suriyeli gence "Sizin babanızın, dedenizin topraklarına dönmenizi sağlayacağız. Ben Şam'a savaştan önce geldim, Şam çok güzel. Dünyanın en güzel humusunu siz yapıyorsunuz. Dönmeniz için gereken şartların oluşması lazım, başınıza bir şey gelmemesi lazım. Ondan sonra turist olarak gelirsiniz inşallah" derken Suriyeli gencin Zafer Partisi Genel Başkanına "İnşallah, inşallah" diyerek yanıt vermesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Ümit Özdağ Zafer Partisi

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