Ümit Özdağ’dan "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt! "Mansur Bey 'Aday değilim' demedi"

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları siyaset gündeminin en önemli konularından bir tanesi. Seçimlerin yaklaşmasıyla beraber cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili siyasilerden dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığıyla alakalı çağrılarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak Youtube'da yayınlanan Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğündeki Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu. Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna verdiği yanıtlarla ve Mansur Yavaş ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

"YAVAŞ'IN KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLSAYDIM..."

Özdağ, kendisinin aday olup olmayacağı ile ilgili soruya verdiği cevapta "Eğer Mansur Yavaş’ın kazanma şansına sahip olsaydım hiç düşünmeden aday olurdum. Ama bugün Mansur Yavaş’ın gerekçesi ne olursa olsun kamuoyunda en fazla desteği alan kişi olduğu net bir durum. Biz 6’lı masaya Mansur Bey’i aday gösterin, biz de destekleyelim dedik. Hala 6’lı masadan bir cevap çıkmadı, biz de cevap çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MANSUR BEY 'ADAY DEĞİLİM' DEMEDİ"

Mansur Yavaş ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Özdağ "Mansur Bey’in aday değilim dediği doğru değil. Bu konuda bildiklerimi kamuoyuyla paylaşmak için ortamın çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama Mansur Bey aday değilim demedi. Bir süreç var, hala işliyor. Biz de Zafer Partisi olarak bu süreç bitmeden herhangi bir yeni değerlendirme yapmayacağız, o pozisyonda duruyoruz." şeklinde konuştu.

ZAFER PARTİSİ ADAY ÇIKARACAK MI?

Zafer Partisi'nin bir aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili ise Özdağ "Mansur Bey aday olmaz ve ortaya bir şike aday çıkarsa Erdoğan’a karşı, Zafer Partisi hala aday gösterme hakkını saklı tutuyor." dedi.



