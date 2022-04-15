Ümit Özdağ'dan dikkat çeken sözler: Yeter! Sokaklar alev alev

Son günlerde yabancı uyruklu kişilerin sokaklarda kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekti. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada katıldığı programda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Burada çektikleri filmleri ülkelerine yollayıp 'Siz de buraya gelin. Burası cennet, huriler etrafta dolaşıyor' diye sosyal medyada sapıklık yapıyorlar. Yeter! Sokaklar alev alev" açıklamasını yaptı.

Ülkemizde kadınlarımızın güvenliğini sağlayamıyorken birde Afganistan’dan,Pakistan’dan, Suriye’den çöpler ithal ediyoruz! Hükümetin tek yaptığı ise sessizce izlemek!Kadınlarımız güvende olmalı dediğimiz için ırkçı mı oluyoruz.Yeter, Türk insanı ülkesinde güvenle yaşamak istiyor! pic.twitter.com/PQF03SpHTW — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 15, 2022

Özdağ'ın açıklamasından satır başları:

"SOKAĞA ÇIKMAKTAN KORKAR VAZİYETE GELMİŞLER"

"İşimiz ne, Türkiye'nin tekrar güvenliğini sağlamak. Türk kızlarının sokaklarda güvenlik içinde yürümesini sağlamak. Peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan sapık TikTok'çuların dolaşmamasını sağlamak. Bugün kızlarımız, kadınlarımız sosyal medyaya bakın sokağa çıkmaktan korkar vaziyete gelmişler. Çünkü biliyoruz ki bu coğrafyalar bir iç savaş coğrafyası hem de bu coğrafyalarda toplu tecavüz geleneği var. Bu coğrafyalarda erkek çocuklarına tecavüz geleneği var.

"İHBAR ETTİK ORTADAN KAYBOLDU"

Daha biz parti olarak İstanbul Beylikdüzü'nde Afganistan'dan kaçmış, eski rejimde milletvekilliği yapmış ama aslında bir mafya babası olan tecavüzcüyü ihbar ettik ortadan kayboldu. Resmi ihbarda bulunduk devlete.

"YETER! SOKAKLAR ALEV ALEV"

Bugün Orta Doğu'dan, Güney Asya'dan ipini koparan herkes burada. Bu hükümet Türkiye'yi dünyanın lunaparkı haline getirdi. Yine bu coğrafyaya İran üzerinden on binler yürüyüş halinde. Efenim 'savaştan kaçıyorlar'; şerefli bir erkek karısını, kızını bırakarak savaştan kaçmaz. Bunlar tek başlarına geliyor ve yaptıklarını sosyal medyadaki pisliklerinden görüyoruz. Burada çektikleri filmleri ülkelerine yollayıp 'Siz de buraya gelin. Burası cennet, huriler etrafta dolaşıyor' diye sosyal medyada sapıklık yapıyorlar. Yeter! Sokaklar alev alev.

"TOPLUMSAL YAPI ÇOK GERGİN"

Bu konuyu Zafer Partisi olarak siyasetin gündeminde tutuyoruz ama biz 'miting yapın' diyorlar, 'Hayır' diyoruz toplumsal yapı çok gergin. Biz Türk milletinin talebini siyasete taşırız çünkü bunlar mülteci değil. Mülteci olsalar bile yollayabilirdik. Mültecilerin içinde genel, kamu ve milli güvenlik açısından tehlikeli olurlarsa yollarsınız ama bunlar geçici sığınmacı. Bizim ulusal mevzuatımız da diyor ki; Suriye'deki iç savaş bittiğinde geçici koruma statüsü ortadan kalkar."

