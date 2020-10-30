Ümit Özdağ'dan disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama: Bu kabul edilebilir değildir

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu 'FETÖ'cü' olmakla suçlaması ardından disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Özdağ, Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2020 tarihinde, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz tarafından yapılan sayısız, tarihsiz ve talihsiz bir basın açıklaması ile Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öğrendiğini belirterek şöyle dedi:

ÖZDAĞ'DAN 'VAHŞİ BATI' BENZETMESİ

"Yapılan basın açıklamasında disipline sevk gerekçesi olarak bazı il ve 108 ilçe başkanının dilekçesi gösterilmiştir. İYİ Parti; anayasanın iktidar tarafından askıya alındığı, kuvvetler ayrılığının tasfiye edildiği bir dönemde hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığına dayanan bir parlamenter sistemi yeniden tesis etmek maksadıyla kurulmuştur. Amacı hukukun üstünlüğünü sağlamak olan bir siyasi partinin önce kendi iç hukukuna saygı göstermesi gerekir. İYİ Parti'nin, Disiplin Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelere uygun davranması gerekir ki, iktidara geldiği zaman hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edeceğine dair Türk Milletine güven versin. Oysa bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'Vahşi Batı’daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir. Ve bu kabul edilebilir değildir."