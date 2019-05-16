Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Özdağ, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarihi bir kalıntıya papaz atamasını eleştirerek, "Fener Rum Patriği, bir süreden beri Türkiye'de çeşitli il ve ilçelere metropolitler atıyor. Patriğin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok. Cemaati olmayan yerlere papaz atanıyor ve buralarda düzenli ayinler yapılıyor. Ayine katılımı Yunanistan'dan gelen kişiler sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, kendi içindeki Rum azınlığının ibadetlerini huzur içinde yapmasının garantörü olduğunu kaydeden Özdağ, "Ancak ayin yapmak için Yunanistan'dan Türkiye'ye insan getirilmesini nasıl açıklayacağız? Sit alanı içinde olan antik kentlerdeki kalıntılara metropolit atamanın anlamı nedir?" diye sordu.

Ümit Özdağ, 12 kişiden oluşan Fener Rum Patriği Dini Meclisine 6 yabancı uyruklu metropolit atandığını ve bunun yasalara aykırı olduğunu dile getirdi.

Atanan 6 kişinin Yunan vatandaşı olduğunu ve bunlara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesinin düşünüldüğünü öne süren Özdağ, "Yatağan'daki papaz da Yunan vatandaşı. Nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki bir kiliseye bir başka ülkenin vatandaşı atanır ve burada görev yapar. Bu konuda hükümetin midesi çok geniş ve bu gelişmelere tepki göstermiyor." diye konuştu.