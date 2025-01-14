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  4. Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na 'deprem simülasyonu' çıkışı! "Devlet hazırladı" dedi ve ekledi: "Nasıl rahat uyuyor?"

Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na 'deprem simülasyonu' çıkışı! "Devlet hazırladı" dedi ve ekledi: "Nasıl rahat uyuyor?"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.01.2025 19:59
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de yaptığı açıklamada İstanbul depremi konusunda herhangi bir şey yapılmadığını iddia etti ve Ekrem İmamoğlu'na deprem simülasyonu üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na 'deprem simülasyonu' çıkışı! "Devlet hazırladı" dedi ve ekledi: "Nasıl rahat uyuyor?"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdağ, olası İstanbul depremi konusunda herhangi bir şey yapılmadığını öne sürdü.

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"GÖRMÜŞSE NASIL RAHAT UYUYOR?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Özdağ, İmamoğlu'nun, devletin hazırlamış olduğu ve kendisinin de gördüğü deprem simülasyonunu muhtemelen gördüğünü söyledi. Özdağ, "Görmüşse nasıl rahat uyuyor? Merak ediyorum. Çünkü o simülasyonu görüp de insanın kafasını rahat yastığa koyması mümkün değil, eğer vicdanı varsa." ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ, basın toplantısının ardından CHP'den istifa ederek Zafer Partisi'ne katılan Mihalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Güner Poyraz'a parti rozetini taktı.

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Toplantıda, Zafer Partisi Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya ve Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir de hazır bulundu. Daha sonra Özdağ ve beraberindekiler, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'ye ziyarette bulunan Özdağ, ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti.
Özdağ, ayrıca Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ile Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'le de bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu istanbul depremi Ümit Özdağ
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