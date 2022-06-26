Ümit Özdağ’dan İngiliz muhabire dikkat çeken ‘tecavüz’ sorusu! ‘Gece eve dönerken…’

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, İngiliz medyasına konuştu. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Ümit Özdağ'ı manşetlerine taşıdı. Gazete, Özdağ ve Zafer Partisi'ni İngiltere'deki sağcı Ukip'e benzeterek analiz yayınladı.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Sunday Times’a konuşan Özdağ ile ilgili kapsamlı bir haber yayınlandı. Gazetenin Türkiye muhabiri Louise Callaghan’a konuşan Özdağ’ın röportajı ile ilgili gazete, “Türkiye’nin Ukip’i, ekonomik krizi kullanarak mültecilere nefreti kamçıladı” başlığını kullandı.

Gazete, “Türkiye’de yeni bir siyasi parti, ekonomik kriz için mültecileri suçlarken Suriyeli ve Afganlar korku içinde yaşıyor. Yıllar boyunca Ümit Özdağ Türkiye siyasetindeki bir demagogdu, Türk insanının saflığına odaklanan bir milliyetçiydi. Şimdi Türkiye ekonomisi krizin içindeyken ve kamunun milyonlarca mülteciye karşı bakışı değişirken, yeni bir mesajla destek topluyor: Her birini geldikleri yerlere geri gönderin. Her birini” yorumuna yer verdi.

The Times, “Özdağ ve ufak ama yükselişe geçen Zafer Partisi büyük bir etki yaratmaya başladı ve daha büyük partileri de yabancı karşıtı sosyal medya kampanyalarına çekmeye başladı. Bu kampanyalarda Türklerin yaşadıkları zorluklara yumuşak hedef gösterdi” ifadesini kullandı. İstanbul’da gazeteye konuşan Özdağ, “Türkiye’de çok sorun var ve mülteci krizi en büyük problem. Bu sadece ulusal güvenlik sorunu değil, şu an yaşanan ekonomik krizin de en önemli sebeplerinden birisi” dedi. Gazete, üniversitede ders veren Özdağ’ın İngilizcesinin iyi olduğuna da dikkat çekti.

“TECAVÜZE UĞRAMAKTAN KORKMAK İSTER MİSİN” DİYE SORDU

Makalede Özdağ’ın sosyal medyadaki etkisinin de giderek arttığı belirtildi. Makalede, “Her ne kadar partisi geçen yıl kurulmuş olsa ve sadece anketlerde yüzde 1.5 oy alsa da Özdağ’ın etkisi artıyor. Sosyal medya platformları düzenli olarak paylaşım rekoru kırıyor, Bloomberg’in analizine göre Erdoğan’ın paylaşımlarındaki beğeni sayılarını geride bırakıyor. Özdağ, bir troll ordusu yönetmediğini söyledi” denildi.

Özdağ’ın popülist sağcı duruşunun Avrupa genelinde de yayıldığına dikkat çekilirken Özdağ gazeteciye, “Akşam sokakta yürürken tacize uğramak ister misin? Memleketinde gece geç saatte evine dönerken endişeli olmak ve acaba tecavüze uğrar mıyım diye düşünmek ister misin” diye sordu. Özdağ’ın röportaj boyunca bazı iddialarda bulunduğu ve bu iddiaların ise istihbarat kaynakları olduğunu dile getirdi.



