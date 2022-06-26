HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümit Özdağ’dan İngiliz muhabire dikkat çeken ‘tecavüz’ sorusu! ‘Gece eve dönerken…’

Ümit Özdağ’dan İngiliz muhabire dikkat çeken ‘tecavüz’ sorusu! ‘Gece eve dönerken…’

26.06.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki mülteci sorunu ile ilgili yaptığı çıkışlarla gündem yaratan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ bu kez İngiliz basınına ses getirecek açıklamalarda bulundu. Özdağ açıklamasında Türkiye’deki mülteci krizin en büyük problem olduğunu vurgulayarak İngiliz muhabir Louise Callaghan'e dikkat çeken bir soru yöneltrri. Özdağ muhabire "Memleketinde gece geç saatte evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye düşünmek ister misin?" diye sordu.

Ümit Özdağ’dan İngiliz muhabire dikkat çeken ‘tecavüz’ sorusu! ‘Gece eve dönerken…’

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Zafer Partisi’nin lideri Ümit Özdağ, İngiliz medyasına konuştu. İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Ümit Özdağ'ı manşetlerine taşıdı. Gazete, Özdağ ve Zafer Partisi'ni İngiltere'deki sağcı Ukip'e benzeterek analiz yayınladı.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden Sunday Times’a konuşan Özdağ ile ilgili kapsamlı bir haber yayınlandı. Gazetenin Türkiye muhabiri Louise Callaghan’a konuşan Özdağ’ın röportajı ile ilgili gazete, “Türkiye’nin Ukip’i, ekonomik krizi kullanarak mültecilere nefreti kamçıladı” başlığını kullandı.

Gazete, “Türkiye’de yeni bir siyasi parti, ekonomik kriz için mültecileri suçlarken Suriyeli ve Afganlar korku içinde yaşıyor. Yıllar boyunca Ümit Özdağ Türkiye siyasetindeki bir demagogdu, Türk insanının saflığına odaklanan bir milliyetçiydi. Şimdi Türkiye ekonomisi krizin içindeyken ve kamunun milyonlarca mülteciye karşı bakışı değişirken, yeni bir mesajla destek topluyor: Her birini geldikleri yerlere geri gönderin. Her birini” yorumuna yer verdi.

2

The Times, “Özdağ ve ufak ama yükselişe geçen Zafer Partisi büyük bir etki yaratmaya başladı ve daha büyük partileri de yabancı karşıtı sosyal medya kampanyalarına çekmeye başladı. Bu kampanyalarda Türklerin yaşadıkları zorluklara yumuşak hedef gösterdi” ifadesini kullandı. İstanbul’da gazeteye konuşan Özdağ, “Türkiye’de çok sorun var ve mülteci krizi en büyük problem. Bu sadece ulusal güvenlik sorunu değil, şu an yaşanan ekonomik krizin de en önemli sebeplerinden birisi” dedi. Gazete, üniversitede ders veren Özdağ’ın İngilizcesinin iyi olduğuna da dikkat çekti.

“TECAVÜZE UĞRAMAKTAN KORKMAK İSTER MİSİN” DİYE SORDU

Makalede Özdağ’ın sosyal medyadaki etkisinin de giderek arttığı belirtildi. Makalede, “Her ne kadar partisi geçen yıl kurulmuş olsa ve sadece anketlerde yüzde 1.5 oy alsa da Özdağ’ın etkisi artıyor. Sosyal medya platformları düzenli olarak paylaşım rekoru kırıyor, Bloomberg’in analizine göre Erdoğan’ın paylaşımlarındaki beğeni sayılarını geride bırakıyor. Özdağ, bir troll ordusu yönetmediğini söyledi” denildi.

Özdağ’ın popülist sağcı duruşunun Avrupa genelinde de yayıldığına dikkat çekilirken Özdağ gazeteciye, “Akşam sokakta yürürken tacize uğramak ister misin? Memleketinde gece geç saatte evine dönerken endişeli olmak ve acaba tecavüze uğrar mıyım diye düşünmek ister misin” diye sordu. Özdağ’ın röportaj boyunca bazı iddialarda bulunduğu ve bu iddiaların ise istihbarat kaynakları olduğunu dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da deve kuşu kadını kovaladı! Aksaray'da deve kuşu kadını kovaladı!
Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar! Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!
Karamollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklamasıKaramollaoğlu'ndan flaş 'idam' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
tecavüz İngiltere Ümit Özdağ

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

Denizli'de korkunç kaza! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

Denizli'de korkunç kaza! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Eyfel Kulesi'yle evlenmişti! Şimdi çitlere cinsel çekim duyuyor

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.