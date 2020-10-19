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Ümit Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' suçlaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2020 22:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında bulunurken, "FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır" dedi.

Ümit Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında 'FETÖ' suçlaması

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Kavuncu'nun geçmişte Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yaptığını, bu derneğin 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin başvurusuyla kapatıldığını söyledi. Kavuncu hakkında 'FETÖ' imasında bulunan Özdağ, "Sayın Genel Başkana ben bu uyarıyı yaptığım zaman 2 devlet görevlisiyle konuştuğunu, Buğra'yla ilgili kendilerinde kayıt olmadığını söylemişler" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "İstanbul İl Başkanınızı FETÖ'cülükle mi suçluyorsunuz" sorusunu yanıtlamayan Özdağ, Hakan'ın "Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cülük imasında bulundu" yorumunu ise sessiz kalarak karşıladı.

Özdağ'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Buğra Kavuncu, FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış, yıllarca yapmış. Devlet 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için Kazakistan'a başvurmuş, kapatılmış. Bunun izahı yok, bana yapılmadı. Sayın Genel Başkana ben bu uyarıyı yaptığım zaman 2 devlet görevlisiyle konuştuğunu, Buğra'yla ilgili kendilerinde kayıt olmadığını söylemişler. Bunu da kabul ederim ama ben yıllarca FETÖ konusunda mücadele etmiş, tavrını ortaya koymuş, bu konuda büyük hassasiyet göstermiş bir insan olarak, bir siyasetçi, Türk milliyetçisi olarak bu izahatla tatmin olmam.

"DAHA PARTİYE GELMEDEN ÖNCE BU UYARIMI YAPTIM"

"Çok net söylüyorum, FETÖ'cü bir sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu veya olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım. Açık bilgilere baktığınız zaman FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde önemli pozisyonları dışında kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğimi gayet iyi bilerek, yıllardan beridir terör ve güvenlik konularında çalışan…

"Mümtazer Türköne'nin FETÖ operasyonunun her kademesini nasıl şekillendirdiğini ortaya koydum. Hiçbir zaman devlet güvenliğiyle ilgili meselelerle boşa ve iç siyaset için kullanmadım. Mümtazer Türköne FETÖ yandaşıdır. Bildiği halde FETÖ'nün mesih olmadığını işbirliği yapmıştır. Buğra Kavuncu'nun durumunun ortaya çıkması lazım. Bu sivil toplum örgütünün neresinde neden görev aldığını açıklaması lazım.

"Türk milliyetçiliğinin iktidara gelmesi için bir hareket başlattık. Burada bu insanların yanlış bir çizgiye girmesine izin vermemiz söz konusu değil. Ben asla Türk milliyetçiliğinin bu temel ekseninin kırılmasına razı gelmem, bunun mücadelesini veririm. Partide kalıp veririm bunun mücadelesini. Partiyi manipüle etmek isteyen, geçmiş ilişkilerini izah etmeyen…"

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