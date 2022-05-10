Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! "Şike yapıyorsun" diyerek seslendi

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Soylu arasındaki sığınmacı polemiğinin yankıları devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya bir şekilde dahil oldu.

KILIÇDAROĞLU: SIĞINMACI KONUSUNDA EN TUTARLI PARTİ BİZİZ

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu konuda, iddialıyım. En ciddi çalışan, en tutarlı söylemde bulunan, 2011'den bu yana en tutarlı söylemleri dillendiren tek partinin adı CHP'dir. Biz, komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarını her ortamda dile getirdik. Bizi suçladılar. Egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar. Tarih diyor ki CHP doğruları söyledi. Sokaktaki vatandaş da vicdanının sesini dinlediğinde görüyor" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ, ÇAĞRI YAPARAK TARTIŞMAYA DAVET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söyledikleri üzerine Twitter'daki kişisel hesabından bir çağrıda bulundu.

Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011'den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk Milleti'ne karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor" ifadelerini kullandı.

