HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! "Şike yapıyorsun" diyerek seslendi

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! "Şike yapıyorsun" diyerek seslendi

10.05.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yapmış olduğu açıklamalar sonrası çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'na "Şike yapıyorsunuz" diyen Ümit Özdağ, CHP liderini televizyonda tartışmaya davet etti.

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! "Şike yapıyorsun" diyerek seslendi

Son dakika: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İçişleri Bakanı Soylu arasındaki sığınmacı polemiğinin yankıları devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya bir şekilde dahil oldu.

KILIÇDAROĞLU: SIĞINMACI KONUSUNDA EN TUTARLI PARTİ BİZİZ

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu konuda, iddialıyım. En ciddi çalışan, en tutarlı söylemde bulunan, 2011'den bu yana en tutarlı söylemleri dillendiren tek partinin adı CHP'dir. Biz, komşumuzda olan bir savaşın bize yansımalarını her ortamda dile getirdik. Bizi suçladılar. Egemen güçlerin talebi üzerine bizi suçladılar. Tarih diyor ki CHP doğruları söyledi. Sokaktaki vatandaş da vicdanının sesini dinlediğinde görüyor" dedi.

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Soylu-Özdağ gerilimine gönderme: Kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağızSon dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Soylu-Özdağ gerilimine gönderme: Kayıkçı kavgalarına dahil olmayacağız

ÜMİT ÖZDAĞ, ÇAĞRI YAPARAK TARTIŞMAYA DAVET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söyledikleri üzerine Twitter'daki kişisel hesabından bir çağrıda bulundu.

bb

Özdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, sizi bütün vatansever CHP seçmeni önünde televizyonda 2011'den itibaren belgeler ile sığınmacılar meselesini tartışmaya davet ediyorum. Siz, Türk Milleti'ne karşı şike yapıyorsunuz. Erdoğan da bunu bildiği için topu size atıyor" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!
İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ CHP Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Mide bulandıran olay! 8 yaşındaki çocukla üçlü ilişki...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Milyonlarca bağımlısı var! Birlikte kullanıldığında...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

İngiltere tarihinde ilk! Kraliçe yerine Prens Charles...

İngiltere tarihinde ilk! Kraliçe yerine Prens Charles...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.