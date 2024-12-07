Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' resti: O villaya gelemeyecek, İmralı'da ölecek!

Zafer Partisi (ZP) Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Zafar Partisi lideri Ümit Özdağ, ekonominin durumu, erken seçim iddiaları ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Pazar günü partinin 2. kongresinin yapılacağını hatırlatan Özdağ, vatandaşın Zafer Partisi'ni artık daha iyi anlamaya başladığını belirtti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

"Asgari ücrete ne zam yapılırsa yapılsın satın alma gücü olmayan asgari ücretin bir değeri yok. Gıda enflasyonu yüksek. Bunu durdurmak için yabancı girişinin engellenmesi gerekiyor. Tarımda uygulanan yanlış politikaların son bulması, büyükşehir kanununun değiştirilmesi, köylere dönüşün yeniden planlanması gerekiyor. Nerede, nasıl tarım yapılacağı, alım garantisi verilerek üretim yapılması, gıda güvenliğinin sağlanması Türkiye için büyük ihtiyaç." diyen Özdağ, köklü tarım stratejilerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"HALKIN % 90’I ‘SIĞINMACILAR GİTSİN’ DİYOR"

"Zafer Partisi'nin sığınmacılardan başka derdi yok mu?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Sınırlarımızı koruyamazsak güvenliği sağlamamız mümkün olabilir mi? Anketler de gösteriyor halkımızın yüzde 90’ı sığınmacıların vatanlarına dönmesini istiyor." diye konuştu.

"ÖCALAN O VİLLAYA GELEMEYECEK, İMRALI'DA ÖLECEK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti ile ilgili çıkışını da değerlendiren Zafer Partisi lideri "Öcalan’ı, gazi Meclis’e getirmek milli birliği sağlamaz, aksine Türk Milleti’ne, Türk devletine hakarettir. Öcalan, birilerinin söylediği gibi Ankara İncek’te bulunan o villaya gelemeyecek; İmralı’da ölecek." dedi.

"AK PARTİ'NİN NİYETİ BASKIN SEÇİM"

AK Parti'nin niyetinin bir baskın seçim olduğunu iddia eden Özdağ, "Finansal tedbirlerle krizin dozajını düşürüp baskın seçime gitmeyi amaçlıyorlar. Siyasi ve jeopolitik tavizler vererek Batı’dan bulacakları borçlara dayanmış durumdalar" diye konuştu.