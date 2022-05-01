Ümit Özdağ'dan Suriyeli aileye bayram ziyareti! Suriye'ye dönmek isteyip istemediklerini sordu

Suriyelilerle ilgili çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyareti gerçekleştirdi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti.
Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi.
Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada." dedi.
Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşşar Esed ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak." ifadesini kullandı.
Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.
Söz konusu ziyaret ile ilgili Ümit Özdağ, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdağ paylaşımında "Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Korkusu savaş değil, askere alınmak... Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.
Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor.— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 1, 2022
Korkusu savaş değil, askere alınmak...
Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor. pic.twitter.com/KNMgZksmE9
Kaynak: AA