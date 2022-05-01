Ümit Özdağ'dan Suriyeli aileye bayram ziyareti! Suriye'ye dönmek isteyip istemediklerini sordu

Suriyelilerle ilgili çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da Suriyeli bir aileye bayram ziyareti gerçekleştirdi. Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Özdağ, bayram ziyaretinde bulunduğu aileyle bir süre sohbet etti.

SURİYE'YE DÖNMEK İSTEYİP İSTEMEDİKLERİNİ SORDU

Suriyeli babaya nereden geldiklerini soran Özdağ, ailenin Suriye'de savaş başladıktan 5 sene sonra Halep'ten geldiğini öğrendi.

Özdağ'ın Suriye'ye dönmek isteyip istemedikleri sorusu üzerine "Suriye'ye askere gitmek istemediği için dönmediğini" belirten Suriyeli baba, "Dönsek çok iyi olur, bizim toprağımız orada." dedi.

"HAKKINIZDA AF ÇIKTI, TAKİBAT OLMAYACAK"

Ümit Özdağ da "Zafer Partisi olarak Beşşar Esed ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz o köye, kasabaya, şehre dönebilesiniz. Hakkınızda af çıktı, takibat olmayacak." ifadesini kullandı.

Özdağ, daha sonra çocuklara bayram hediyesi vererek evden ayrıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

Söz konusu ziyaret ile ilgili Ümit Özdağ, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Özdağ paylaşımında "Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Korkusu savaş değil, askere alınmak... Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep'te kalmış, anne babası Suriye'de yaşamaya devam ediyor.

Korkusu savaş değil, askere alınmak...

Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor. pic.twitter.com/KNMgZksmE9 — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 1, 2022

Kaynak: AA

