Ümit Özdağ gözaltına alındı! Hakkında soruşturma başlatılmıştı, Ekrem İmamoğlu: 'Kabul edilebilir değildir'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.

Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Özdağ, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı. Özdağ'ın Ankara'dan İstanbul'a getirildiği aktarıldı.

Ümit Özdağ Gözaltına Alınması Üzerine Ne Düşünüyorsunuz? Bu durum kabul edilemez! Doğru bir karar Demokratik bir süreçte böyle şeyler yaşanabilir. Bu konuda kararsızım

İSMAİL SAYMAZ: "RESTORANDA GÖZALTINA ALINDI"

Gazeteci İsmail Saymaz yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ankara’da bir restoranda yemek yerken polisler tarafından gözaltına alındı" dedi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ankara’da bir restoranda yemek yerken polisler tarafından gözaltına alındı.

Şu an hastaneye sağlık kontrolüne götürülüyor.

Sağlık kontrolünden sonra ifadesinin alınması için İstanbul’a götürülecek. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 20, 2025

EKREM İMAMOĞLU: "KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Özdağ'ın gözaltına alınmasıyla ilgili ilk tepki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz."