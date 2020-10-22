Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'la ilgili partide kriz başlatan açıklamalarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, bugünkü köşe yazısında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu 'FETÖ'cü' olmakla suçlayan ve bu suçlamaların ardından partiden ihraç edilebileceği yorumları yapılan Özdağ'ın, MHP liderliğine oynadığını iddia etti.

Ümit Özdağ için "Devlet Bahçeli sonrasına daha şimdiden soyunduğunu görür gibiyim." ifadelerini kullanan Bursalı, Özdağ'ın siyasi çizgisinin ve politikasının MHP ile daha çok örtüştüğünü belirterek "Bir erken liderlik kapışmasının kapısını araladı Ümit Özdağ." diye yazdı.



