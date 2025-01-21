Ümit Özdağ'ın dosyası terör savcılığına teslim edildi! Gizlilik kararı alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma açıldı. Özdağ dün Ankara'da bir restoranda yemek yerken polisler tarafından gözaltına alındı. Ardından İstanbul'a getirilen Özdağ için çok sayıda partilisi emniyet önünde toplandı.

"GİZLİLİK KARARI ALINDI"

Zafer Partisi Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz.Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır." açıklamasını yaptı.

BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR

Özdağ'ın gözaltına alınmasından sonra partililer İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanmıştı. Çok sayıda partili, ellerinde Türk bayrakları ile emniyetin önünde bir araya geldi. Özdağ'ın emniyete girişinden sonra da partililerin bekleyişi devam etti.

TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda muhalif siyasetçi tepki göstermişti.