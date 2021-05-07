Ümit Özdağ'ın partisini kuracağı tarih belli oldu

İYİ Parti'den ihraç edilen ardından mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

TÜZÜK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bu tarihten sonra çalışmalarını devam ettiren Ümit Özdağ, parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yeni partinin kamuoyuyla paylaşılması için önce 19 Mayıs tarihi belirlendi. Tam kapanma nedeniyle nihai tarih haziran ayına alındı.

Ümit Özdağ, istifasının ardından 2 aylık süreçte yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler tek tek belirlendi. Yeni kurulacak partinin programı da artık son aşamada. Tüzük çalışması tamamlandı. Yeni partinin ismi üzerinde de mutabakata varıldı.

Ümit Özdağ'a destek için İYİ Parti teşkilatlarından toplu istifalar gelmişti. Partinin kurulması ile gözler olası bir hareketlilik için yeniden İYİ Parti'ye çevrilecek.

Kaynak: TRT Haber

