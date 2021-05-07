HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'ın partisini kuracağı tarih belli oldu

Ümit Özdağ'ın partisini kuracağı tarih belli oldu

07.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'den geçtiğimiz aylarda istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu. Özdağ, Haziran ayında yeni partisini kuracak.

Ümit Özdağ'ın partisini kuracağı tarih belli oldu

İYİ Parti'den ihraç edilen ardından mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Son Dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladıSon Dakika: Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

TÜZÜK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bu tarihten sonra çalışmalarını devam ettiren Ümit Özdağ, parti kurma çalışmalarında sona geldi. Yeni partinin kamuoyuyla paylaşılması için önce 19 Mayıs tarihi belirlendi. Tam kapanma nedeniyle nihai tarih haziran ayına alındı.

Ümit Özdağ, istifasının ardından 2 aylık süreçte yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler tek tek belirlendi. Yeni kurulacak partinin programı da artık son aşamada. Tüzük çalışması tamamlandı. Yeni partinin ismi üzerinde de mutabakata varıldı.

Ümit Özdağ'a destek için İYİ Parti teşkilatlarından toplu istifalar gelmişti. Partinin kurulması ile gözler olası bir hareketlilik için yeniden İYİ Parti'ye çevrilecek.

Kaynak: TRT Haber

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı? İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Bakan Çavuşoğlu tartışma yaratan ifadesine açıklık getirdi

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.