Ümit Özdağ'ın paylaşımı olay oldu! Suriyeli esnafın dükkanına girdi, kimlik ve ruhsat sordu

Ümit Özdağ'ın Suriyeli bir esnafla diyaloğu ve sonrasında yaptığı paylaşımlar gündem yarattı. Özdağ, İzmir'de dükkanına girdiği Suriyeli bir esnafa kimlik ve dükkanının ruhsatını sordu. Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri "Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadeleri ile birlikte paylaştı. Özdağ'ın paylaşımına çok sayıda yorum gelirken, gelen tepkiler sonrası Özdağ yeni bir paylaşım daha yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SURİYELİ ESNAF ZİYARETİ OLAY OLDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girdi. Burada dükkan sahibi ile konuşan Özdağ, "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye sordu.

SURİYELİ ESNAFA KİMLİK VE RUHSAT SORDU

"Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını alan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, şahsın kimliğinin ve ruhsatının olup olmadığını teyit etti.

ÜMİT ÖZDAĞ: TÜRKİYE, TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİL MİSİN?

Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından "7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadeleri ile birlikte paylaştı.

DEVA PARTİSİ'NDEN ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ GELDİ

Sosyal medyadan birçok vatandaş Özdağ'ın o anlarına ve yorumlarına tepki gösterdi. Twitter hesabından görüntüleri alıntılayan DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Özdağ'a, "Türkiye için asıl tehlikeli olan bu kafatasçılıktır. Kendi halinde, kimseye bir zararı olmayan insanları böyle hedef gösteren faşizm sevdalılarını ana akım televizyonlara çıkartıp ırkçılığın yayılmasına hizmet edenler de masum değil" diye seslendi.

ÖZDAĞ'DAN YENİ PAYLAŞIM: STRATEJİK SALAKLAR BENİ ŞAŞIRTMADI

Bu tepkilerin ardından bir paylaşım daha yapan Özdağ, "Suriyeli kuyumcu ziyareti ile ilgili saldıran stratejik salaklar beni şaşırtmadı. Türkçe bilmeyen adam psikolojik testi nasıl geçti silah aldı? 900 bin kişiye vatandaşlık verildi. Bu demokrasi için tehdit değil mi? Amaç Suriyelileri Türkiye'ye sürüp pkkistan kurmak, kör müsünüz?" ifadelerine yer verdi.



