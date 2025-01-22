Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ', Antalya'da yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı ardından da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.
2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakının adayı olarak olarak seçime giren Sinan Oğan tutuklama kararına ne tepki vereceği merak ediliyordu. Oğan ikinci turda Zafer Partisi'yle ters düşüp Cumhur İttifakı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.
Oğan, Özdağ’ın tutuklanmasını "yanlış, haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirerek, özellikle PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir dönemde yaşanan bu gelişmenin adaletle bağdaşmadığını vurguladı.
Oğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur.
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