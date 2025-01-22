HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 07:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gözler ATA İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı olarak seçime giren Sinan Oğan' çevrilmişti. Oğan'dan ilk açıklama sosyal medya üzerinden geldi. Tutuklama kararına tepki gösteren Oğan, "Yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ', Antalya'da yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından gözaltına alındı ardından da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklandı.

thumbs_b_c_2a8fe8aef52fb73a233bd9668d99bab3

GÖZLER SİNAN OĞAN'A ÇEVRİLMİŞTİ

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakının adayı olarak olarak seçime giren Sinan Oğan tutuklama kararına ne tepki vereceği merak ediliyordu. Oğan ikinci turda Zafer Partisi'yle ters düşüp Cumhur İttifakı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.

Ekran görüntüsü 2025-01-22 070249

İLK AÇIKLAMA SOSYAL MEDYADAN

Oğan, Özdağ’ın tutuklanmasını "yanlış, haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirerek, özellikle PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir dönemde yaşanan bu gelişmenin adaletle bağdaşmadığını vurguladı.

twş

Oğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ’ın Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması da, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanması da yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur.

Ümit Özdağ'ın Tutuklanması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Hukukun üstünlüğü ihlal ediliyor.
Siyasi bir baskı mekanizmasıdır.
Bu tutuklamalar doğru ve gereklidir.
Gelişmeler tartışmalı ve belirsiz.
Anahtar Kelimeler:
Sinan Oğan Ümit Özdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Grand Kartal Otel yangını sonrası "Her şeye alıştık" diyerek isyan etti

Grand Kartal Otel yangını sonrası "Her şeye alıştık" diyerek isyan etti

Yangın sırasında Bolu'daydı! Şans eseri kurtulmuş

Yangın sırasında Bolu'daydı! Şans eseri kurtulmuş

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Osimhen'den takım arkadaşları hakkında çarpıcı itiraf!

Osimhen'den takım arkadaşları hakkında çarpıcı itiraf!

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.