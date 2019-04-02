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Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partideki görevinden istifa etti.

ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, partideki görevinden istifa etti.
İYİ Parti'li Ümit Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Özdağ, "Görevimden istifa ettim; ancak partide devam ediyorum" dedi.
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, görevinden istifa ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Koray Aydın, twitter hesabından, konuyla ilgili, 'İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım. Kamuoyuna, @iyiparti ailesine ve aziz milletimize önemle duyurulur' paylaşımında bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, görevinden istifa etti.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, görevinden istifa etti.

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