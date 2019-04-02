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Ümit Özdağ, İYİ Parti'deki görevinden istifa etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Paçacı açıklamasında, partinin kurulduğu günden bu yana, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ümit Özdağ'ın bugün itibarıyla görevinden ayrıldığını bildirerek, "Sayın Özdağ bu kararı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ile geçtiğimiz ay yaptığı istişarenin ardından, TBMM'ndeki çalışmalara yoğunlaşmak üzere almıştır" dedi.

ANKARA,(DHA)

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