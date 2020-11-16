Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi

Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.İyi Parti'den yapılan açıklamada İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi.

Açıklamada "İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Özdağ'ın ihracını, İyi Parti Müşterek Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal yazılı açıklama yaparak duyurdu.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesinde düzenlenen "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.