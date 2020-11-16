HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi

Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi

16.11.2020 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ümit Özdağ İyi Parti'den ihraç edildi

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İyi Parti Disiplin Kurulu tarafından partiden oybirliğiyle ihraç edildi.

Kurul Özdağ'ın eylemlerinin parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.İyi Parti'den yapılan açıklamada İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi.

Açıklamada "İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Özdağ'ın ihracını, İyi Parti Müşterek Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal yazılı açıklama yaparak duyurdu.

Disiplin Kurulunca, Özdağ'ın eylemlerinin, parti tüzüğünün 76/D maddesinde düzenlenen "İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak" ve "Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak" hükümleri kapsamında olduğu değerlendirildi.

Adana milletvekili Koncuk istifa etti

Öte yandan İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa etti.

Koncuk, partiden istifa ettiğini açıklayarak, "Divan üyesi olarak görevlendirilen bazı kişilerin, Anayasa'nın ilk 3 maddesi, 'Türklük' tanımı, ana dilde eğitim konularındaki Türk milliyetçiliği ile taban tabana zıt görüşleri ile PKK, FETÖ konusundaki açıklamaları göz önüne alındığında partinin vitrine koyduğu bu tür kişilerle nereye savrulduğu meçhuldür" ifadelerini kullandı.

Koncuk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Bir yandan kürsüden kamuoyuna 'demokrasi' vurgusu yapılırken, diğer yandan bırakın demokrasiyi insanlıkla ve siyasi ahlakla ilgisi olmayan olayları yaşadık. Bu partiye emek vermiş dava arkadaşlarımız, milletvekillerimiz bizzat Genel Merkez talimatı ile birçok il başkanınca dağıtılan kara listelere alınarak açıkça aşağılanmış, tasfiye edilmeye çalışılmıştır" diye konuştu.

Öte yandan İsmail Koncuk'a destek olmak için basın açıklamasında yanında bulunan Ümit Özdağ ise İYİ Parti'den ihraç edildiği haberinin verilmesi üzerine gülümseyerek, "Çok şaşırdım. Şimdi bir cevap vermeyeceğim. Sayın vekilimize destek için geldim" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğunu iddia etmişti. Kavuncu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Bu iddiaların ardından Kavuncu da Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daha sonra parti teşkilatı, Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunu belirttikleri dilekçeleri Genel Merkez'e ileterek partiden ihracını istedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise teşkilattan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

ANKA, DHA / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bütçe görüşmelerine ara verildiBütçe görüşmelerine ara verildi
İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Okulların tamamen açılmasıyla ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

'Bunu sormanız bile çok ayıp'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Ağrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Ağrı'da fuhuş operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Niğde'de kamyon devrildi! Sürücüden acı haber

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

Dehşete düşüren görüntüler! Çocuğu kaldırıp yere vurdu

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu!

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı! Bütçe görüşmelerine ara verildi

Bütçe görüşmelerine ara verildi

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.